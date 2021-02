DR's Erkan Özden tager orlov fra jobbet som vært på "TV Avisen" de næste tre måneder.

Når seerne tænder for "TV Avisen" på DR1 de kommende måneder, vil de ikke blive budt velkommen af Erkan Özden.

Den garvede tv-vært har nemlig valgt at tage orlov de næste tre måneder.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

- Det er en rest af en fædreorlov, jeg har udsat i snart ni år, fra min tid som korrespondent i USA. Og den falder jo på et tørt sted med corona og hjemsendelse af ungerne, siger han.

43-årige Erkan Özden planlægger at bruge tiden på at være sammen med sine to børn, inden han vender tilbage til skærmen i slutningen af maj.

Der bliver ikke ansat en vikar i hans sted, fortæller han til Billed-Bladet.

/ritzau/