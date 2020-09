Lasse Madsen og Ane Høgsberg venter deres første fælles barn, og det er en rørende ventetid, fortæller parret.

Da komikerparret Ane Høgsberg og Lasse Madsen troppede op på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla, som løb af stablen i Operaen i København sidste uge, var det med en ekstra gæst i maven.

Parret venter nemlig deres første fælles barn.

- Jeg har det godt. Jeg har det faktisk skide godt. Jeg har lige været til noget vandgymnastik og fået risotto, så jeg har det på alle måder perfekt. Det har været den perfekte graviditetsdag, lød det fra en storsmilende Ane Høgsberg.

Den vordende far, Lasse Madsen, kunne tilføje, at også han havde det godt, selv om det dog havde været en anelse hårdt at have en gravid kæreste midt i hedebølgen, som ramte det ganske danske land i begyndelsen af august.

Ifølge Ane Høgsberg har Lasse Madsen dog tacklet det fint.

- Når jeg var ude og kom hjem, skrev jeg i god tid, så han kunne nå at tænde blæseren inde i soveværelset og fjerne alle dynerne, så der var tempereret, og jeg kunne lægge mig som en strandet hval, fortalte Ane Høgsberg.

- Han har været rigtig god!

Mens det er Ane Høgsbergs første barn, så er Lasse Madsen mere rutineret udi forældrerollen. Han har nemlig en søn fra et tidligere forhold.

- Hvis der er et eller andet i løbet af graviditeten - "nu føles det sådan, nu gør det sådan, hvad tænker du om det?" - så kan jeg mærke, jeg har meget mere ro på, sagde Lasse Madsen, som dog hurtigt tilføjede:

- Det skal så siges, at mit første barn blev født ved et kejsersnit. Jeg har sygehusangst, så jeg gruer virkelig for fødslen. Jeg er meget, meget nervøs, lød det fra Lasse Madsen, som blev beroliget af Ane Høgsberg:

- Så er det godt, at det er mig, der skal føde, og ikke Lasse, sagde hun med et smil.

Parret vil gerne holde kønnet og terminsdatoen for sig selv, men understreger, at de glæder sig helt enormt til at udvide familien.

Adspurgt, hvad de håber, at den lille ny vil arve fra hinanden, er parret ikke i tvivl:

- Jeg håber bare, det bliver en lille kopi af Lasse. Jeg håber, den får hans øjne, hans kinder og hans store hoved og hans humor og hans små fingre. Jeg håber, det bliver et lille Lasse-menneske, sagde Ane Høgsberg.

- Jeg håber, den får Anes intelligens og venlige sind, lød det fra ham.

Parret så frem til en aften ude til årets Zulu Comedy Galla, som især har stor betydning for Ane Høgsberg.

Hun vandt nemlig talentprisen under uddelingen i 2016.

Den 32-årige komikerkomet har siden medvirket i "Vild med dans" og kan i øjeblikket ses som vært på DR-programmet "Alle hader feminister".

Lasse Madsen arbejder ligeledes på DR, hvor han er vært på DR Ultra.

Årets Zulu Comedy Galla kan ses på TV2 og TV2 Play søndag den 6. september.

/ritzau/