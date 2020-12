Lasse Madsen og Ane Høgsberg har fået deres første fælles barn, sønnen Ebbe.

Det danske komikerpar Lasse Madsen og Ane Høgsberg har ekstra meget at smile af for tiden.

Parret er nemlig blevet forældre til deres første fælles barn, sønnen Ebbe.

Det annoncerer den nybagte mor på Instagram.

»Af alle de projekter, jeg har været med på, er ham her det allerbedste og største,« skriver hun på det sociale medie, hvor hun har delt et billede af sin søn i favnen.

Også Lasse Madsen har delt nyheden på sin Instagram-profil.

»Imens hele verden så småt er ved at lukke ned igen, er vores verden først for alvor begyndt at åbne sig op,« skriver han.

Mens det er Ane Høgsbergs første barn, så er Lasse Madsen mere rutineret udi forældrerollen, fortalte han til Ritzau på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla tilbage i august. Han har nemlig en søn fra et tidligere forhold.

»Hvis der er et eller andet i løbet af graviditeten, kan jeg mærke, jeg har meget mere ro på,« sagde Lasse Madsen, som dog hurtigt tilføjede:

»Det skal så siges, at mit første barn blev født ved et kejsersnit. Jeg har sygehusangst, så jeg gruer virkelig for fødslen. Jeg er meget, meget nervøs,« lød det fra Lasse Madsen, som blev beroliget af Ane Høgsberg:

»Så er det godt, at det er mig, der skal føde, og ikke Lasse,« sagde hun med et smil til Ritzau.

Adspurgt, hvad de håber, at den lille ny vil arve fra hinanden, er parret ikke i tvivl:

»Jeg håber bare, det bliver en lille kopi af Lasse. Jeg håber, den får hans øjne, hans kinder og hans store hoved og hans humor og hans små fingre. Jeg håber, det bliver et lille Lasse-menneske,« sagde Ane Høgsberg.

»Jeg håber, den får Anes intelligens og venlige sind,« lød det fra ham.

Ane Høgsberg vandt i 2016 talentprisen til Zulu Comedy Galla.

Den 32-årige komikerkomet har siden medvirket i »Vild med dans« og været vært på DR-programmet »Alle hader feminister«.

Lasse Madsen arbejder ligeledes på DR, hvor han er vært på DR Ultra.