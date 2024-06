Deadline-vært Jacob Rosenkrands bliver ny debatredaktør på Berlingske. Han overtager jobbet fra Pierre Collignon, der er avisens nye chefredaktør.

Det er slut med at se Deadline-værten Jacob Rosenkrands på DR.

Han skifter skærmen ud med spalterne, når han tiltræder jobbet som Berlingskes nye debatredaktør.

- For mig er debatredaktør på Berlingske et drømmejob og det naturlige sted at samle trådene fra mine mange års virke i alle afkroge af samfundsdebatten, siger Jacob Rosenkrands til sin nye arbejdsgiver.

Den 54-årige journalist, som har en kandidatgrad i statskundskab, har arbejdet som vært på både "Deadline" og TV-Avisen, og så har han også haft sit eget debatprogram på DR2.

Nu fortsætter han debatten på Berlingske.

- Avisen har en meget stærk position inden for magtkritik og værdidebat, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med redaktionen og de kommentatorer, som gør avisens debatsider til et sted, hvor vi alle kan blive udfordret på vores holdninger og virkelighedsbillede, lyder det videre fra Jacob Rosenkrands.

Stillingen som debatredaktør blev ledig, da Pierre Collignon blev Berlingskes nye chefredaktør - en stilling, han overtog fra Mette Østergaard, der 1. juni begyndte i sit nye job som public affairs- og kommunikationsdirektør i Dansk Industri.

- Jacob Rosenkrands har en stærk fornemmelse for tidens afgørende værdidebatter, hvor Berlingske skal stå i dem, og en lige så markant intuition for den frie, uafhængige og tilstræbt objektive journalistik, som en debatredaktør på Berlingske skal have, siger avisens ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen.

/ritzau/