Med "DR2 satire præsenterer" får fire nye satirehold en platform til at præsentere deres bud på genren.

Succesfulde satireensembler som "Casper & Mandrilaftalen", "Drengene fra Angora" og "Rytteriet" har det tilfælles, at de begyndte på DR.

Og nu får fire nye satirehold muligheden for at gøre dem kunsten efter.

Med "DR2 satire præsenterer" får de nemlig en platform til at præsentere deres bud på genren.

Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

De fire hold repræsenterer et bredt udvalg inden for humor og kommer med hvert deres take på samfundssatire og skal supplere den aktuelle satire, "Tæt på sandheden" med Jonatan Spang, oplyser DR.

I efteråret står holdene "Hvorfor snakker vi ikke om mig?" og "Pøllehullet Det brune værtshus" for satiren, mens "Wellington Special" og "En rigtig vejrmand" står for forårssæsonen.

"Hvorfor snakker vi ikke om mig?" er først i rækken.

Universet er primært bygget op over autentiske opslag fra Facebook og Instagram. Her stiller holdet skarpt på nogle menneskers behov for at dele alle detaljer om deres liv på de sociale medier.

- DR2's ambition er at give nyere komikere en scene og et rum at etablere sig i. Mange af Danmarks største satirikere og komikere har gennem tiden trådt deres første skridt og fundet deres stil på DR2, siger programchef Lisbeth Langwadt i pressemeddelelsen og understreger videre:

- Vi håber selvfølgelig, at nogle af de fire nye ensembler vil ramme det samme i tiden, som nogle af tidligere tiders satiresucceser gjorde i deres tid.

"DR2 satire præsenterer" sendes første gang den 8. oktober klokken 21.30 på DR2 og DRTV.

/ritzau/