Filippa Suenson spiller mor til pigen Marie, der bliver skudt i et terrorangreb i DR's dramasatsning.

I syvende afsnit af "Når støvet har lagt sig", der blev sendt søndag aften, vågner pigen Marie efter at være blevet skudt i det frygtelige terrorangreb, der udspillede sig på restauranten Svin.

Men den lille pige kan ikke huske, hvad der er sket, og for at beskytte datteren, vil hendes mor, der bliver spillet af Filippa Suenson, ikke fortælle hende, hvad der i virkeligheden er sket.

Selv om det måske ikke er den rigtige løsning, så forstår skuespillerinden godt, at det kan være svært at tale med sine børn, når der sker noget voldsomt i tilværelsen.

- Som voksen har man et særligt ansvar over for sine børn, uanset om man er bedsteforælder eller forælder eller pædagog. Man har et ansvar for at berolige og sige, at det ikke er så slemt. Det gør jeg i hvert fald som forælder, siger Filippa Suenson, der selv er mor til to børn.

I serien er Marie op til terrorangrebet meget bange - både for at være alene og for, at der skal ske hendes mor noget, og den angst skal vi som voksne være gode til at håndtere.

- Jeg føler, at historien er en påmindelse om, at den irrationelle frygt og de tanker, der kan opstå hos børn, skal vi huske at omfavne. Vi voksne har måske også den angst, men vi er bedre til at pakke den væk, siger Filippa Suenson.

I serien følger man en række karakterer både før og efter terrorangrebet, der ryster København. Selv om det er fiktion, var det stadigvæk en rystende oplevelse at filme scenerne.

- Det var meget voldsomt at optage for os alle, også for os voksne. Og det kom nok bag på de fleste, hvor voldsomt det var. Men det er nok fordi, det lægger sig så tæt op ad virkeligheden, det er jo ikke en serie, der forsøger at lave action eller splat overhovedet, så det føles meget nært, fortæller skuespillerinden.

For hende har rollen som mor ikke været svær at sætte sig ind i, for mange af scenerne med Marie minder hende om, hvordan det er hjemme i privaten.

- Vores hverdagssituationer føltes meget nære. Jeg har selv to børn, som godt nok er lidt mindre, men jeg kan jo genkende det der med at være mor og komme til at skælde ud på sit barn og være lidt for lidt nærværende, siger hun.

Hun kalder rollen i dramasatsningen for "en stor opgave".

- Historien i serien er stor og vigtig, men vores lille historie i den store historie er virkelig vigtig for mig. Så det har været et stort stykke arbejde, som jeg er virkelig glad for, siger hun.

"Når støvet har lagt sig" sendes på DR1 søndag klokken 20.00.

/ritzau/