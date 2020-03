Skuespiller Lotte Andersen, som lige nu er aktuel i DR's dramasatsning 'Når støvet har lagt sig' og tv-serien 'Sommerdahl' på TV2 Charlie, er helt sikker på, at hun de seneste uger har været ramt af coronavirus.

Det fortæller den 57-årige skuespillerinde til Ritzau.

»Jeg er lige kommet ud af coronaens klamme kløer. Jeg har været syg i knap tre uger. Jeg er ikke blevet testet, men jeg er hundrede procent sikker på, at jeg har haft corona,« siger hun.

Lotte Andersen har været ramt af høj feber, hoste og voldsom hovedpine, og derudover mistede hun sin smags- og lugtesans, hvilket i første omgang undrede hende.

»Min læge blev ved med at sige, at det er meget almindeligt, når man har influenza, men jeg har aldrig oplevet det så massivt før.«

»Jeg kunne læse mig til, at når man mister sin smags- og lugtesans, er det et ret tydeligt coronasymptom,« siger hun.

Lotte Andersen har blandt andet læst om den tyske virolog og professor ved universitetet i Bonn Hendrik Streeck, som har gået fra dør til dør i den coronaramte Heinsberg-region i Tyskland og interviewet de smittede.

Her angav to tredjedele af de adspurgte, at de havde oplevet ændringer i nogle af deres sanser, heriblandt lugte- og smagssansen, skriver Jyllands-Posten.

Lotte Andersen har ingen idé om, hvor eller hvordan hun skulle være blevet smittet med coronavirus.

Hun blev syg den 7. marts, mens hun var i gang med optagelserne til en ny sæson af Viaplay-serien 'Friheden'.

Det var før, at statsminister Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned.

»Jeg meldte mig syg fra optagelserne, og vi skubbede hele tiden datoen for, hvornår vi kunne filme mine scener.«

»Flere fra produktionen begyndte at melde sig syge, og i de dage kom der mere og mere fokus på coronavirus - også i medierne - så jeg kunne godt fornemme, at hele filmproduktionen begyndte at lukke ned. Og så stoppede alt,« fortæller hun.

Lotte Andersen beskriver sit sygdomsforløb som meget anderledes end en almindelig influenza.

»Først og fremmest varer det længere. Man er vant til, at en influenza højest tager otte dage, men da jeg var på dag 14, lå min feber stadig på 39,5.«

»Så tænker man virkelig: 'Nu må det stoppe. Hvad sker der med mig? Er mine dage talte?'. Influenza ved man i det mindste, at man bare skal stå igennem, selv om det er hårdt,« siger hun.

Hun synes, det var uhyggeligt ikke at vide, hvordan hendes krop ville reagere.

»Jeg havde heldigvis min gode veninde, som er læge, i røret hver dag, så vi kunne snakke om, hvordan jeg havde det. På et tidspunkt syntes jeg, det var slemt med min vejrtrækning og med feberen, så hun opfordrede mig til at blive tjekket,« siger hun.

Lotte Andersen har igennem hele forløbet ikke kunnet få lov at blive testet for corona. Men hun blev sendt til Herlev Hospitals coronaklinik, hvor hun blev tilset af en læge og en sygeplejerske.

»Jeg fik målt min puls og min iltmætning i blodet, men de mente ikke, at der var noget at være bange for. Min krop var allerede i gang med at bekæmpe virusset. Så det var jo sådan set meget betryggende,« siger hun.

Hun er nu kommet ud på den anden side og har været symptomfri i fem dage.

»Jeg føler mig heldigvis helt ovenpå igen,« siger hun.

/ritzau/