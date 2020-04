For garvede Karen-Lise Mynster har rollen i "Når støvet har lagt sig" krævet store følelsesmæssige udbrud.

Søndag aften fik tv-seerne afslutningen på DR's stort anlagte dramaserie "Når støvet har lagt sig", hvor Karen-Lise Mynster spiller en af hovedrollerne som justitsministeren Elisabeth, hvis kone, Stina, omkommer i et frygteligt terrorangreb.

Efter terrorangrebet bliver justitsministeren besat af at opnå retfærdighed for sin afdøde hustru og få straffet gerningsmændene bag.

Så besat, at hun fuldstændig mister sig selv og sine politiske overbevisninger, og det har været spændende at dykke ned i den transformation for skuespillerinden.

- Jeg har været glad for at lave denne her serie, fordi udviklingen i rollen har været så spændende og meget anderledes, end en politikerrolle ellers er, fortæller Karen-Lise Mynster.

- Politikerroller kan være rigtig kedelige og sådan nogle talende jakkesæt, og det er lidt ærgerligt, for de er jo også mennesker, og det er spændende at se afklædningen af et højt betroet medlem af det danske samfund, når der sker noget, de ikke er herre over, siger hun.

Karen-Lise Mynster startede karrieren for mere end 40 år siden og har både spillet med i "Matador", "Krummerne" og utallige filmproduktioner.

Alligevel kan hun mærke, at det i høj grad er på teatret, hun føler sig hjemmevant, når hun arbejder. Derfor har rollen i tv-serien ikke bare været spændende, men også krævende.

- Jeg synes, jeg endnu en gang er blevet mindet om, hvor svært det er at lave tv. Det tror jeg aldrig, jeg vil holde op med at synes, siger hun.

- På teatret har man en lang prøvetid, hvor man får lov at modellere sin rolle og prøve det ene og det andet. Det er der ikke på samme måde mulighed for på et tv-set. Der er det nu og her, det sker, forklarer hun.

Samtidig har rollen også været en tour de force i følelser, hvor Karen-Lise Mynster virkelig har fået lov at udfordre sig selv.

- Der er virkelig mange scener i serien, jeg har været rigtig glad for at lave. De følelsesmæssige udbrud, som Elisabeth har, er altid svære at spille, fordi man virkelig skal ramme dem, siger Karen-Lise Mynster, hvis kone i serien bliver spillet af Lotte Andersen.

- Men også scenerne efter terrorangrebet, hvor Elisabeth bliver mere og mere tosset, var spændende. For hvordan kan man overhovedet balancere i sådan en situation, hvor man som justitsminister har mistet sin elskede, men samtidig skal holde hovedet koldt, spørger Karen-Lise Mynster retorisk.

Terrorangrebet på restauranten Svin, der kostede 19 mennesker livet, blev i seriens femte afsnit rullet ud over ti minutter, hvor man kom helt tæt på de døde og lemlæstede kroppe.

Det var meget voldsomt for nogle seere, selv om DR havde taget deres forholdsregler ved at sende afsnittet senere på aftenen end normalt.

Karen-Lise Mynster mener dog, at det var et rigtigt greb at gøre angrebet voldsomt og realistisk.

- Hvis man skal lave sådan en scene, så skal den være brutal og lidelsesfuld og ikke til at bære. Jeg kan godt lide, at man går planken ud. Ellers er det bedre at lade være at lave det. Men det vil der altid være tusinde meninger om, siger skuespillerinden, der er glad for, at forfatterne bag serien, Dorthe W. Høgh og Ida Maria Rydén, har turdet at tage nogle utraditionelle valg.

At man i serien for eksempel er kommet tæt på en ældre, kvindelig politiker i et homoseksuelt ægteskab, synes hun også er forfriskende.

- Det, at man lader justitsministeren være lesbisk og gift med en kvinde, synes jeg, er rigtig dejligt, siger skuespillerinden.

- Der er gudskelov mange serier, der handler om homoseksualitet, men det er som regel unge, smukke mennesker. Det, der er fedt her, er, at det er nogle lidt ældre kvinder, som har haft et meget stærkt kærlighedsforhold, som man kan mærke, er meget blomstrende og lidenskabeligt, siger hun.

Hun kan mærke, at arbejdet med serien har påvirket hende.

- Jeg tror, at alle roller, man har været glad for og inderligt fordybet sig i, sætter nogle spor, siger hun.

Men hun håber også, at seerne tager noget med fra serien.

- Jeg håber, at det der spot ned i de forskellige menneskers historie, som serien har givet, kan give en følelse af sammenhold og empati for hinanden, siger hun.

"Når støvet har lagt sig" kan ses på dr.dk.

/ritzau/