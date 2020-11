Christine Albeck Børge spiller en mor, der får tvangsfjernet sine børn i DR-dramaet "Ulven kommer".

Det er enhver forælders værste mareridt, Christine Albeck Børge gennemgår som moren Dea i DR-dramaserien "Ulven kommer".

Hendes to børn, Holly og Theo, bliver nemlig fjernet på grund af mistanke om vold i hjemmet.

Det krævede både angst, vrede og ikke mindst tårer foran kameraet for den rutinerede skuespillerinde.

- Det var nogle voldsomme følelser at være i, medgiver Christine Albeck Børge.

- Jeg har skullet være modig, for jeg har skullet være i de følelser i lang tid ad gangen. Men det var nemmere, fordi vi havde brugt meget tid på at researche og tale med rigtige mennesker, der havde været i situationen, fortæller hun.

I serien bliver hendes to børn spillet af den 15-årige Flora Ofelia og den kun 10-årige Noah Storm Otto.

Det var vigtigt for hende, at børnene hele tiden følte sig godt tilpas, selv om der skulle optages mange scener med svære følelser.

- Min mand (skuespilleren Lars Ranthe, red.) drillede mig med, at når jeg kom hjem fra optagelser, så havde jeg poser under øjnene af al den gråd, siger Christine Albeck Børge.

- Så han optog nogle videoer af mig, som jeg så viste til Noah og sagde: "Se, hvordan jeg ser ud efter alt det tuderi", og så grinede vi af det, så han kunne se, at det bare er noget, vi leger, forklarer skuespillerinden.

Hun er imponeret over den måde, børnene er gået til rollerne på.

- De er begge vanvittigt dygtige og har den nærhed og umiddelbarhed, som vi voksne søger, forklarer hun og uddyber:

- Der er noget frisættende ved at arbejde med børn. Børn er virkelig gode til at lege - meget bedre end os. De leger noget og slipper det lige bagefter og går ud og spiser en ostemad, siger hun.

Men selv om det bare er skuespil, når Christine Albeck Børge bryder sammen i "Ulven kommer", så er hun meget bevidst om, at hun portrætterer andre menneskers virkelighed.

En virkelighed, hun kom helt tæt på, da hun gik i gang med at researche til rollen.

- Jeg har talt med familier med tvangsfjernede børn og med myndighedspersoner, der har stået for det, siger hun.

- Jeg har skullet sætte mig ind i emnet og turde at tale med folk, der er i stor sorg. Jeg har mærket en stor frustration hos de folk, jeg har talt med, som har fået tvangsfjernet børn. Der er jo ikke nogen af dem, der siger, at det var en god beslutning. At det var det rigtige at gøre. Ingen af dem, siger hun.

På baggrund af den research måtte hun indse, at alt omkring tvangsfjernelser ikke er sort og hvidt.

- Når jeg har siddet med de mennesker, så har jeg også tænkt, at det er helt forkert og helt forfærdeligt, og at det må man ikke.

- Når man så taler med dem, der har fjernet børnene, så er der jo nogle gange en god grund til det. Og det har krævet at jeg har sat mig ind i de nuancer der er ved så voldsom en beslutning det er, siger Christine Albeck Børge.

På trods af den hårde rolle har hun ikke følt sig træt eller drænet undervejs.

Tværtimod har hun været optændt af at være med i det, hun synes er en vigtig historie.

- Da jeg sad og talte med mennesker, som er i den situation, så ramte det mig. Det kunne jeg ikke lægge fra mig. Og så kom jeg hjem med en følelse af taknemmelighed over min egen familie, siger skuespillerinden, der selv er mor til to børn.

- For hvor kan det være svært, og hvor kan man hurtigt ryge ud i en blindgyde. Der skal ikke altid meget til. Og jeg har lært noget af alle dem, jeg har talt med.

- Fælles for dem var en magtesløshed. Alle forældre er jo usikre på, om de gør det rigtige, og når der så kommer andre og siger, at man ikke har gjort det godt nok, det er jo en magtesløshed og en kæmpe sorg, siger hun.

"Ulven kommer" bliver sendt hver søndag klokken 20.00.

/ritzau/