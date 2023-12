Petrine Agger har set sin mand, Søren Malling, arbejde i udlandet, og det kunne den Carmen Curlers-aktuelle skuespiller også godt tænke sig at prøve.

Den virkelige historie om udviklingen af den elektriske papillot har DR fundet så fascinerende, at public service-stationen bestilte tre sæsoner af "Carmen Curlers" - allerede inden den første sæson fik premiere.

Nu stryger anden sæson af DR-dramaet over skærmen. Men om Petrine Agger, som spiller fabriksarbejderen Edith Windfeld, også entrerer tredje sæson, ved hun faktisk ikke endnu.

- Det er et uforudsigeligt fag at være i. Men jeg er ligesom altid vendt tilbage til det. For det er det, jeg bliver glad af, og det er det, der giver mening for mig, siger Petrine Agger og fortsætter:

- Og så kan man sige, at økonomisk har vi også været heldige, min mand og jeg, at han har haft så meget at lave, så vi også har kunnet klare os på den led. Men det ved man jo aldrig. Det kan gå alle veje, siger den 61-årige skuespiller.

Petrine Agger blev uddannet skuespiller fra Odense Teaterskole i 1992 og kunne sidste år fejre 30-års jubilæum inden for scenekunsten.

Faktisk har hun endnu en uddannelse.

- Jeg har også en bachelor i psykologi, afslører Petrine Agger.

- Men da jeg skulle vælge, om jeg ville læse en kandidat, så ville jeg skulle melde mig helt ud af arbejdslivet. Så kunne jeg ikke også lave film og teater samtidig. Og så tænkte jeg: "Det er jo dér, jeg hører til". Jeg elsker det, siger Petrine Agger.

- Det andet gjorde jeg for at bevise, at jeg godt kunne, hvis jeg ville - det gør ikke, at man er en bedre skuespiller. Men det kan måske berige en i en eller anden forståelse af, hvad det er for noget materiale, man står med. Vi bruger jo også den psykologiske indsigt i folk som skuespillere.

Petrine Agger har medvirket i en lang række populære danske film og serier. DR-dramaet "Borgen", Bille Augusts filmatisering af "Lykke-Per" - og nu i anden sæson af "Carmen Curlers" for at nævne et udpluk.

I anden sæson af DR-dramaet drejer fabrikken i Kalundborg globussen og retter salget ud mod et globalt marked.

Især drømmer fabrikken om, at de amerikanske kvinder skal bobbe lokkerne op.

I virkelighedens verden er det meget parallelt med, hvad mange danske skuespillere gør. Bare se på Sidse Babett Knudsen, Pilou Asbæk, brødrene Mads og Lars Mikkelsen - og Petrine Aggers egen mand, Søren Malling.

- Jeg kunne godt tænke mig at prøve det, helt klart. Det tror jeg, kunne være vildt sjovt. Men jeg har også tænkt, at det nogle gange må være lidt ensomt, faktisk, at være væk. Væk fra sin familie, væk fra sine venner, revet væk på den måde, siger hun.

- Du ved måske, at du har fire optagedage, men så køber de dig fri i tre uger. Så du skal bare stå til rådighed i den tid uden at vide, hvornår du skal på. Sådan kan det godt være. Og så skal man lige opfinde noget, man kan tage med sig og lave, for ikke at blive sindssyg af det.

- Sådan ved jeg i hvert fald, at min egen mand har det nogle gange, når han er afsted - men som regel har jeg været nede at sige hej, alt efter hvor han har været.

Lige nu må udlandseventyret under alle omstændigheder vente for en stund for Petrine Agger. For i den kommende periode spiller hun børneteater i København.

Og så venter den tredje sæson af "Carmen Curlers" - forhåbentlig - efter sommerferien.

- Jeg tænker, at man ikke helt kan komme uden om familien Windfeld, så mon ikke, siger hun med et smil.

Det sidste afsnit i anden sæson af "Carmen Curlers" kan ses på DR1 søndag klokken 21.00. Afsnittet er allerede tilgængeligt fra fredag morgen på DRTV.

/ritzau/