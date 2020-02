Jacob Hauberg Lohmann spiller med i DR's nye dramaserie, der centrerer sig om et terrorangreb.

I første afsnit af DR's nye dramasatsning, der havde premiere sidste søndag, ser man i åbningsscenen, hvordan en flok almindelige danskere hygger sig på en restaurant, da der pludselig dukker en mand op med et gevær og begynder at skyde.

Dramaserien "Når støvet har lagt sig" centrerer sig om et terrorangreb, der ikke er ulig det, der skete i Paris i 2015, hvor flere caféer og restauranter var målet for eksplosioner og skud.

I en af hovedrollerne kan man se skuespiller Jacob Hauberg Lohmann, der spiller far til en af de unge ansatte på restauranten, der er på arbejde den aften, angrebet sker.

Men selv om terror er et alvorligt emne, mener han, at det er vigtigt at tage op - især i denne tid.

- Det første, jeg tænkte, da jeg læste manuskriptet, var: "Hvorfor er der ikke nogen herhjemme, der har pillet ved det her før?", siger han.

- Terror er et eksplosivt emne, som både streamingtjenester og filmselskaber har lavet meget med, men mærkeligt nok har vi ikke pillet meget ved det på dansk tv, fortæller han.

I DR-serien er angrebet omdrejningspunktet, men historien handler om de mennesker, der bliver ramt af angrebet, og hvordan det påvirker dem.

Og det er årsagen til, at man ifølge Jacob Hauberg Lohmann godt kan lave underholdnings-tv om terror.

- Det er jo egentlig et udmærket spørgsmål. Må man det? Hvis ikke den her serie havde eksisteret, så havde folk måske sat en film på fra Viaplay eller Netflix, der handlede om et skyderi eller et mord eller noget andet bestialsk.

- Men denne her serie berører, hvad terroren gør og ikke terroren i sig selv. Og derfor synes jeg godt, det må være underholdning. Hvis det er begavet underholdning, der sætter tanker i gang, siger han.

De danske terrorangreb på Krudttønden og ved den jødiske synagoge i Krystalgade har påvirket skuespilleren, der blandt andet mærker det, når han begiver sig rundt i byen.

- Jeg tænker da over det, når jeg står på Nørreport. Helt egoistisk, så håber man jo, at man står lige oven på bomben, hvis der er en, der sprænger. For så er man bare væk, siger Jacob Hauberg Lohmann.

- Men samtidig så har jeg jo fået en familie og en lille søn, og hvis han var med derinde, altså, det kan jeg slet ikke tænke på. Han har ikke været med inde på Nørreport endnu, så jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, siger skuespilleren, hvis private rolle som far til en ni måneder gammel dreng ligger langt fra den, han spiller i serien.

I serien spiller Jacob Hauberg Lohmann en håndværker, hvis teenagesøn har et alvorligt stofmisbrug, og som far kæmper Lohmann for at få sin søn på rette spor.

Det er blot ét af emnerne i serien.

- Jeg tror helt sikkert, at folk får noget at tale om ved denne her serie, for den konfronterer folks forskellige holdninger, uanset om det handler om homoseksuelle, terror, hjemløse, stofmisbrugere og kriser på landsplan, siger han.

"Når støvet har lagt sig" bliver sendt på DR1 klokken 20.00 søndag aften.

