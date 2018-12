Du har nu mulighed for at vise dine overlevelsesevner på en øde ø.

Her efterlades en gruppe af 12 almindelige danskere helt alene på en øde, tropisk ø, kun med vand nok til at klare sig i et døgn. Herfra skal de på egen hånd finde ly, vand og føde – og forsøge at klare sig selv i en måned.

Sådan er konceptet i DR’s nye realityprogram, som de i øjeblikket søger deltagere til. Og hvis du altid har drømt om at medvirke i ‘Robinson Ekspeditionen’, men har været afskrækket fra at tilmelde dig på grund af de hårde konkurrencer, så er det her programmet lige for dig.

For mens TV3-programmet i høj grad lever på konkurrencerne og de interne magtkampe, hvor folk sender hinanden ud, så er det slet ikke det, der er i fokus i det kommende DR-program.

Eksperimentet dokumenteres af deltagerne selv, og der er ingen konkurrencer, udstemninger eller indblanding fra verden omkring dem. Hvordan vil de klare opgaven? Og hvordan vil opholdet på øen forandre deres syn på livet derhjemme? Hvad ville du gøre?

Optagelserne til programmet finder sted fra midt i marts til midt i april.

Her kan du læse mere om programmet og tilmelde dig.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

