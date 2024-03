"Mysteriet på Bornholm" er DR's nyeste satsning på fiktionsserier, der skal samle hele familien.

DR satser endnu en gang på underholdning til hele familien med fiktionsserien "Mysteriet på Bornholm".

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

I "Mysteriet på Bornholm" er vennerne Charly, Niels og Tania rejst til Bornholm med Charlys mor for at besøge hendes studieveninde Helle og datteren Silje.

Men da Silje fejlagtigt får skylden for at have ødelagt et dyrt maleri, kommer vennerne på sporet af et større kup, der trækker tråde til den bornholmske mytologi om "de underjordiske".

Serien er en fortsættelse af "Det Forsvundne Ravkammer", der havde premiere i 2022.

Det var en af DR's store satsninger, lød det dengang.

- Fiktion til hele familien er en af de ting, vi i DR satser på fremadrettet, og her passer "Det forsvundne ravkammers'" tone og ind, sagde fiktionschef Henriette Marienlund i forbindelse med.

Det er blandt andet skuespillerne Lisbeth Wulff, Martin Greis-Rosenthal og Henning Valin Jakobsen, der medvirker.

Men hovedrollerne tilhører børneskuespillerne Marinus Refnov, Bertil Karlshøj Smith og Cecilia Marcello Loffredo, der alle var med i seriens første sæson.

En af de nye hovedroller er Lova Müller Rudolph, der tidligere har været med i DR's "Troldehjertets Hemmelighed" fra 2023.

I "Det Forsvundne Ravkammer" var Safina Coster-Waldau, datter af skuespillerne Nikolaj Coster-Waldau og skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau, også på listen over hovedroller.

"Mysteriet på Bornholm" består af otte afsnit.

De to første afsnit frigives på DR 23. februar, men sendes på tv klokken 20.50 dagen efter.

/ritzau/