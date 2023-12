I en ny programserie sætter forskere sammen med ukendte kvinder og velkendte ansigter - blandt andre Line Baun og Cecilie Hother - fokus på overgangsalderen.

Hvad sker der fysisk og mentalt, når østrogenniveauet daler, og kroppen indtræder i overgangsalderen?

Det sætter DR fokus på i en ny programserie.

I "Velkommen til overgangsalderen" fortæller en række kvinder om de forandringer og udfordringer, de hver især oplever - herunder tørre slimhinder, vrede, angst, parforholdsproblemer, hedeture og umulig nattesøvn - i overgangsalderen, som er perioden omkring den sidste menstruation.

Både almindelige kvinder og kendte ansigter medvirker i programrækken. Blandt de kendte kvinder, som sætter ord på følelserne og symptomerne, er vært Cecilie Hother, frisør Gun-Britt Zeller, entertainer Søs Egelind og skuespillerne Trine Pallesen, Lone Hertz og Lærke Winther samt kommunikatør og influencer Line Baun Danielsen.

Det oplyser public service-stationen i en pressemeddelelse.

De fortæller blandt andet om at føle sig alene, om at blive overmandet af raseri og lade det gå ud over de nærmeste, hormonbehandling, om brudte forhold, angsten for at miste deres kvindelighed og det at træde ind i en ny epoke af livet.

- Vi håber, at vi med programmerne kan være med til at nedbryde tabuet om overgangsalderen og starte værdifulde samtaler om denne vigtige periode i kvinders liv. Ikke kun kvinder imellem, men også mellem mænd og kvinder, på arbejdspladserne og i samfundet generelt, siger programchef Anne Garlichs i pressemeddelelsen.

Ud over de personlige beretninger vil forskere fortælle om viden på området i Danmark sammenlignet med andre lande, oplyser DR.

Første afsnit af "Velkommen til overgangsalderen" kan se på DRTV den 7. december fra klokken 6.00 og på DR1 samme aften klokken 21.25.

/ritzau/