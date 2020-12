Nedtællingen er begyndt: Pelle Peter Jencel og Maria Jencel bliver meget snart forældre til datteren Penelope.

Det er en kæmpe og længe ventet drøm, der går i opfyldelse, når DR-værterne Pelle Peter Jencel og Maria Jencel byder parrets lille pige, Penelope, velkommen til verden i begyndelsen af det nye år.

Da Pelle Peter Jencel og resten af holdet bag P3-podcastserien "Hvem er ..." vandt prisen for Årets Bedrift til Danish Music Awards, dedikerede han statuetten til sin celebre hustru og parrets ufødte datter, for de er årets bedrift for ham personligt.

- Jeg har kæmpet sindssygt længe for at sætte et aftryk på dansk musik, men lige snart man skal være far, så sætter man et helt andet aftryk, og det var selvfølgelig derfor, jeg dedikerede prisen til Penelope og ikke mindst til Maria, siger Pelle Peter Jencel og fortsætter:

- Maria har skubbet troen om at turde drømme stort ind i en provinsdreng som mig fra Bornholm. Hun har givet mig troen på, at de drømme, jeg måske altid har haft, rent faktisk kan blive til virkelighed - jeg ønsker for alle, at de møder en, der kan gøre det samme for dem.

- Og Penelope, hende vil jeg bare inspirere til at kunne gøre alt, vitterligt alt, for det har jeg selv fundet ud af, at man kan. Så prisen er en tak til Maria og en inspiration til Penelope, jubler Pelle Peter Jencel.

For parret er det vigtigt at dele hinandens drømme, supplerer højgravide Maria Jencel.

- Fra starten da vi mødte hinanden, har det været meget vigtigt for os at sige, at "dine drømme er mine drømme, og mine drømme er dine drømme", så vi har vores fælles drømme, siger hun og fortsætter:

- Lige såvel som jeg støtter Pelle og hjælper ham i alt det, han vil, så gør han præcis det samme for mig for at gøre mine drømme til virkelighed og få mig til at tro på mig selv, når jeg tvivler.

Maria Jencel har tidligere beskrevet i et åbenhjertigt opslag på Instagram, at undfangelsen af lille Penelope var otte måneder undervejs.

Derfor er parret mere end parate til at byde datteren velkommen til verden på den anden side af nytåret.

- For os begge er det en kæmpe drøm. Det var ikke noget, der lige skete, men noget, vi virkelig drømte længe om, og som vi endelig fik til at gå i opfyldelse, siger Pelle Peter Jencel med et stort smil.

- Vi er super klar. Jeg tror, vi har købt, anskaffet, lånt og arvet alt, vi skal bruge, men det er mest af alt mentalt, vi er klar. Der er en kliché om, at livet nærmest slutter, når man får børn. Jeg føler tværtimod, at livet først begynder nu.

Maria Jencel er helt enig:

- Det er så sindssygt at tænke på, at hun kommer lige om lidt! Hun sparker helt sindssygt hele tiden. Selv om vi har fået at vide, at hun sover 95 procent af tiden, så går hun amok, siger Maria Jencel og smiler.

- I lang tid har vi gået med forventningens glæde om, at vi skal være forældre. Og nu - her i slutspurten - begynder forventningens glæde til at finde ud af, hvem hun er, og hvad er det for et menneske, vi har gået og talt til og sunget for i snart ni måneder, fortæller hun.

Parret er ikke i tvivl om, hvad de håber, lille Penelope arver af hinanden hver især.

Pelle Peter Jencel lægger ud:

- Noget af det, som jeg ikke fik med fra Allinge, som Maria i den grad har givet mig og forhåbentligt også giver Penelope, er troen på, at selvfølgelig kan du lige præcis, hvad du vil, hvis bare du går for det, siger han og tilføjer:

- Det er ret sindssygt: da vi fik terminsdatoen, googlede vi hendes stjernetegn og fandt ud af, hun bliver vandmand, som er rebelsk, kreativ, følsom, social og selvstændig, og det er lige præcis de ting, vi gerne ville give hende.

- Det er indrammet meget fint, siger Pelle Peter Jencel.

Maria Jencel er også spændt på, hvad det er for et lille miks af de to, der kommer ud.

- Vi havde en samtale om, hvad vi følte, var den stærkeste energi fra hende, og jeg følte, at hun helt sikkert bliver følsom og sjov, og Pelle følte, at hun bliver social og sjov, hvilket rimelig meget faktisk er ligesom Pelle og mig, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg vælge en ting fra Pelle, som jeg virkelig håber, hun får, så er det Pelles lyse sind, evige optimisme og positive og glade tilgang til alle mennesker og alt, han møder på sin vej. Det gør bare alt federe i livet at have det sådan, tror jeg, lyder det fra Maria Jencel.

Parret annoncerede graviditeten på Instagram tilbage i august med en række intime billeder af den spirende babybule.

I et interview med Ekstra Bladet lagde Maria Jencel ikke skjul på, at babyen blev undfanget under forårets corona-nedlukning, hvor parret sendte radio sammen fra deres lejlighed.

- Det er jo bare en dejlig historie, at mor og far lavede et radioprogram sammen, der skulle skabe håb til danskerne, og samtidig blev babyen også lige lavet, sagde hun til avisen.

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel mødte hinanden på DR og blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet "Sommermorgen" sammen.

Året efter blev de gift på Pelle Peter Jencels fødeø, Bornholm.

Der forenede de også deres respektive efternavne fra Pelle Peter Jensen og Maria Arcel til Pelle Peter og Maria Jencel.

/ritzau/