I den kommende sæson af "Alene i vildmarken" har DR inviteret syv danskere, som alle har særlige specialer, der kan give dem en fordel i konkurrencen.

DR har drejet globussen og sender for første gang deltagerne i "Alene i vildmarken" til den finske del af Lapland cirka 300 kilometer nord for polarcirklen.

Dermed er sværhedsgraden øget betydeligt, lyder det fra public service-stationen, som kalder den ottende sæson af overlevelsesprogrammet for hårdere og mere krævende end nogensinde.

Deltagerne i årets udgave af "Alene i vildmarken" besidder færdigheder, der kan give dem en fordel i konkurrencen, som i alt sin enkelhed handler om at overleve længst tid ude i vildmarken.

Deltagerne har blandt andet færdigheder inden for lystfiskeri og buejagt.

- I år har vi haft et ønske om at caste deltagere med særlige skills, som kan hjælpe dem i vildmarken. Men de får også deres sag for, fordi de aldrig har testet sig af på denne ekstreme måde, hvor de skal overleve helt alene, siger redaktør Stine Preem i pressemeddelelsen.

Oven i kommer denne sæsons deltagere til at kæmpe med en kulde, som ikke er set før i den danske udgave af programmet, med sne og is på søerne.

- Vi synes, det er spændende og inspirerende at se, hvordan de anvender deres unikke erfaringer. Samtidig tror vi, at seerne også vil lære en masse nyt, lyder det videre i pressemeddelelsen fra redaktør Stine Preem.

Som noget nyt får deltagerne lov til at vælge tre genstande, som passer til deres speciale, og som de mener, vil hjælpe dem i overlevelsen, lyder det fra DR.

Derudover har deltagerne også tilladelse til at jage, da det er tilladt at nedlægge bestemte dyr i det område, de skal overleve i.

Blandt årets deltagere finder man blandt andre den 33-årige sygeplejerske Anne, der er passioneret lystfisker, og den 32-årige dyrlæge Ulrik, der også er jagttegnsunderviser og selv har nedlagt storvildt og vildsvin.

Ottende sæson af "Alene i Vildmarken" har premiere den 7. marts på DRTV og DR1.

/ritzau/