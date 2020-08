DR forlænger dækningen af coronarelaterede programmer i kølvandet på den globale krise.

Coronapandemien har endnu ikke sluppet sit greb herhjemme, og derfor fortsætter DR dækningen med en række coronarelaterede programmer hen over efteråret.

Der bliver både gensyn med velkendte programmer, men også helt nye udsendelser med afsæt i den globale krise, annoncerer stationen i en pressemeddelelse.

Investerings- og iværksætterprogrammet "Løvens hule" sender fire særudgaver fra den 19. august med fokus på coronakrisens økonomiske konsekvenser.

Noget, som DR-løve og Coolshop-stifter Jacob Risgaard har været meget optaget af.

- Den ene dag er de helt knuste, og deres livsværk og drøm er i grøften, og den næste dag er der håb igen, når der er udsigt til, at verden åbner. Vores fornemmeste opgave som investorer har været at sikre, at iværksætterne kommer gennem krisen som hele mennesker, siger den 43-årige tv-kendis til DR.

Også Just Eat-stifteren Jesper Buch giver sine input med i programmerne.

"Lægens bord", som genopstod i kølvandet på coronapandemien, fortsætter også, men det er ikke længere udelukkende coronarelaterede spørgsmål, som seerne fremover kan sende ind til tv-læge Peter Qvortrup Geisling.

- Ingen spørgsmål er for store eller små, forsikrer den kendte tv-læge, som altså igen åbner sin tv-konsultation.

Derudover fortsætter også programmet "Råd til corona", som ser nærmere på både de privatøkonomiske såvel som samfundsøkonomiske konsekvenser af coronapandemien.

Det bliver fortsat nyhedsvært Nina Munch-Perrin og økonomikorrespondent Casper Schrøder, som vil dykke nærmere ned i de økonomiske aspekter.

Derudover forlænger DR morgen- og middagsudgaverne af "TV-Avisen" frem til nytår. Foruden de dagsaktuelle historier og coronapandemien vil der også være øget fokus på det forestående amerikanske præsidentvalg til november.

/ritzau/