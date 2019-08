Mere end 130 af DR Byens lokaler bliver nu navngivet efter DR-profiler og kendte tv-programmer.

Snart bliver det muligt for DR's medarbejdere at sætte sig til rette i "Hüttemeier", besøge "Rottehullet" eller svinge et smut forbi "Rouladegade".

130 lokaler i DR-Byen bliver nemlig opkaldt efter velkendte DR-koryfæer og -programmer, oplyser DR.

Tommy Topp, der er arkitekt og seniorprojektleder i DR Ejendomme og Service, fortæller, at navneændringerne skal understøtte DR's historie.

- DR er en institution med mere end 90 år på bagen, og den historie, som danskerne også er en naturlig del af, vil vi gerne hylde med ændringer af lokalenavnene.

- Derfor var det afgørende i valget af navne, at de hver især repræsenterer en arv, noget historisk eller en kultur i DR's historien, siger Tommy Topp til DR.

Tommy Topp sad sammen med kreativ leder i Produktion, Sophie Alexandrine Lindegaard, journalist og vært Christian Degn samt Anders Thulin, der er leder af DR Design, i den jury, der stod for den endelige udvælgelse af navnene.

Forinden havde alle DR's medarbejdere haft mulighed for at forelå nye navne til mødelokalerne.

De fleste af lokalerne er placeret i og omkring kontorlandskaberne i DR Byen. En enkelt navneændring vil dog finde sted på et lokalenavn i Koncerthuset.

Her vil et lokale nemlig blive opkaldt efter den afdøde entertainer, dj og radiovært Master Fatman. Det sker efter accept af hans familie.

Lokalernes nye navne vil i løbet af efteråret blive synliggjort med små skilte, hvor man vil kunne læse navnet på lokalet og en lille tilhørende forklaring.

/ritzau/