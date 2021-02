"Ulven kommer" blev kåret som Årets Tv-serie og snuppede samtlige skuespillerstatuetter.

Har Hollys stedfar slået hende - eller lyver hun?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet i DR-dramaet "Ulven kommer", der lørdag aften blev kåret til Årets Tv-serie ved Robert-uddelingen, som Danmarks Filmakademi står bag.

Hovedforfatter Maja Jul Larsen og producer Claudia Saginario sendte blandt andet en tak til den anbragte pige, som havde inspireret dem til historien og Holly-figuren samt til de forældre og de socialrådgivere, som har delt deres historier om skæbnesvangre sager.

"Ulven kommer" indkasserede også alle skuespillerpriser i tv-serie-kategorierne.

Og det glæder Maja Jul Larsen.

- De (skuespillerne, red.) har tryllet med materialet og løftet det højere, end man turde drømme om, siger hun.

Det er første gang, Maja Jul Larsen er hovedforfatter på en DR-dramaserie. Hun har tidligere skrevet med på manuskriptet til blandt andet "Arvingerne" og "Bedrag".

- Jeg er så stolt, og det er fantastisk, at folk har fulgt sådan med i serien. Vi vidste, det var et modigt valg at lave en serie om tvangsanbringelser, siger hun.

Den unge stjernespire Flora Ofelia Hofmann Lindahl blev for sin præstation som Holly belønnet med en Robert foran et rutineret felt af blandt andre veteranen Karen-Lise Mynster og den erfarne, prisvindende skuespillerinde Lene Maria Christensen.

Med sine 15 år er Flora Ofelia Hofmann Lindahl den yngste, der nogensinde har vundet den pris.

Og det er fuldt fortjent, lyder det fra manuskriptforfatteren bag serien.

- Hun er et naturtalent, og jeg tror, hun kan blive en af vores største skuespillerinder nogensinde her hjemme, siger Maja Jul Larsen.

Bjarne Henriksen, som spiller socialrådgiveren Lars i serien, vandt i kategorien Årets Mandlige Hovedrolle i en Tv-serie.

I birollekategorierne snuppede Peter Plaugborg og Christine Albeck Børge priserne.

De spiller henholdsvis den anklagede stedfar og Hollys mor.

/ritzau/