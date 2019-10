Tv-værten Lise Rønne skriver på Instagram, at hun stopper som vært på "Aftenshowet".

Hvis du for nylig har tændt for DR1 for at se "Aftenshowet", er der stor sandsynlighed for, at Lise Rønne har budt dig velkommen til programmet.

Men snart er det slut. For den populære tv-darling stopper som vært på programmet.

Det afslører hun på Instagram.

- Jeg kommer til at nyde den næste tid på mit elskede "Aftenshowet" lidt ekstra, for om et par måneder er det slut, skriver hun.

I opslaget fortæller hun, at hun endnu ikke ved præcis, hvad hun skal lave i stedet for, men at hun har tænkt sig at læse endnu mere på universitetet, end hun allerede gør nu, hvor hun læser litteraturanalyse på deltid.

- Jeg ser, om noget griber mig - om ikke andet gør NOGEN, for nu skal jeg have en hverdag med kæreste og unger uden aftenvagter, og det er så mega optur. Det hele bliver godt, skriver hun.

Lise Rønne har foruden værtstjansen på "Aftenshowet" også været vært på blandt andet "X Factor" i 2008, 2009, 2011 og 2012.

Til november er hun aktuel som vært på det nye DR-program "Helt lyrisk", hvor 12 danske sangstjerner på skift fortolker værker af store danske digtere.

Se hele Lise Rønnes opslag her: https://www.instagram.com/p/B4LHTvyhPHJ/?utm_source=ig_web_copy_link

/ritzau/