Josefine Høgh havde glædet sig til OL og EM, som corona nu har aflyst. Til gengæld venter nye tv-udfordringer.

Danmarks åbningskamp i fodbold-EM skulle have været fløjtet i gang på hjemmebane i Parken lørdag den 13. juni, men grundet coronapandemien er slutrunden udsat til næste år.

Det afholder dog ikke DR fra at iføre sig klaphatten og invitere til fodboldfest.

Selv om coronaudbruddet er ved at slippe sit greb herhjemme, fortsætter DR's fællessang - fremover ved særlige lejligheder, hvor vi har tradition for at synge.

Så lørdag forener DR fodbold og fællessang og inviterer til "Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie".

I front for programmet står sportsværterne Tina Müller og Josefine Høgh, og sidstnævnte ser frem til fodboldfesten.

- Jeg har fulgt coronasituationen tæt, så jeg havde frygtet, at det kunne ende med aflysninger. Men da det endeligt blev bekræftet, kunne jeg godt mærke, at det gjorde ondt. Jeg blev ramt af en tomhedsfølelse, fordi jeg havde forventet, at jeg skulle fylde tre måneder med alt det fedeste, jeg ved, og som jeg havde glædet mig til i halvandet år, siger Josefine Høgh.

- Men når nu tingene er endt, som de er, kunne vi ikke have fundet på et bedre alternativ. Jeg håber, at folk vil synge med derhjemmefra. Jeg kommer ikke til at synge for, men jeg kommer til at synge med. Det er vist meget godt for danskerne, at jeg bare falder ind, griner hun.

Nogle af de største fodboldhits bliver nemlig sunget af de originale artister bag - som Søren Poppe, Dodo og Annisette - mens Tina Müller og Josefine Høgh står klar på plænen og præsenterer højdepunkter fra Danmarks EM- og VM-slutrunder sammen med blandt andre Sepp Piontek, Thomas Gravesen og Flemming Povlsen.

Men fællessang er ikke den eneste store udfordring, der venter Josefine Høgh denne sommer.

Den 30-årige fremadstormende DR-profil skal foreløbig frem til august være nyhedsvært på nyhedsudsendelserne på morgen- og dagsfladerne.

- Selv om der ofte er følelser og begejstring på spil i sporten, kan der også være tunge historier, som er hårde at formidle. Men selvfølgelig er sport noget andet end nyheder, så det er en helt ny og spændende udfordring for mig, som kan være med til at rykke mig som vært og som journalist, fortæller hun og understreger, at der ikke er noget, hun frygter.

- Tværtimod elsker jeg at kaste mig ud i nye ting, så længe det er noget, jeg kan se mig selv i, har interesse for og er en vej, jeg gerne vil udvide min horisont. Så da jeg fik den mulighed, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg selvfølgelig skulle sige ja. Og heldigvis har jeg haft gode folk omkring mig.

Det er ingen hemmelighed, at Josefine Høgh er gift med TV2 Nyhedernes Lasse Sjørslev, og de to har også sparret med hinanden, fortæller den nyudsprungne nyhedsvært.

- Vi taler selvfølgelig rigtig meget arbejde - det gjorde vi i forvejen - men nu er det også nogle andre snakke, vi har. Jeg ser faktisk altid Lasses udsendelser, så på den måde er jeg helt med på, hvad der sker og holder mig generelt meget orienteret i nyhedsflowet, siger Josefine Høgh og fortsætter:

- Og så har jeg selvfølgelig haft gode kolleger omkring mig. Erkan Özden og Johannes Langkilde har været fuldstændig fantastiske til at få lært mig godt op og har givet mig værktøjer med i rygsækken, jeg kan bruge, når jeg skal formidle andre emner på en anden måde, end hvad jeg er vant til.

Josefine Høgh er faktisk ikke uddannet journalist, men har derimod en kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet.

Passionen for fodbold fik hende i sin tid ind på Discovery Networks Dammark som sportsvært, inden hun kom til DR i en lignende stilling, så hun har allerede masser af skærmerfaring at trække på.

Og faktisk har hun allerede haft sine første nyhedsvagter.

- Selvfølgelig har der været nogle andre ting, jeg har skullet øve mig i, og nogle andre sammenhænge, jeg har skullet sætte mig ind i.

- Men jeg kan mærke, at man lærer og udvikler sig sindssygt hurtigt, og så må vi se, om det skal fortsætte efter august, fortæller hun.

Foruden at være en del af værtskorpset på nyhedsudsendelserne sommeren igennem står Josefine Høgh stadig stå i front for sit faste program, "Sportsmagasinet".

Så sommeren er trods EM- og OL-aflysningerne pakket med arbejde - og ikke mindst nye udfordringer - men heldigvis er der også et par enkelte stunders sommerferie, fortæller hun.

- Jeg tror, at jeg ligesom mange andre danskere er ramt af, hvad der skal ske grundet corona, men vi kommer i hvert fald til at tage i sommerhus rundt omkring i landet - på Bornholm, i Hornbæk og Kerteminde til min familie.

- Så det bliver sommer i Danmark, og hvis det gode vejr fortsætter, så tror jeg, det bliver fuldstændig fantastisk, lyder det fra Josefine Høgh.

