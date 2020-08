Maria Jencel og Pelle Peter Jencel bliver forældre for første gang i begyndelsen af det nye år.

2021 begynder med et brag for DR-værterne Pelle Peter Jencel og Maria Jencel.

Parret venter nemlig deres første barn, og på Instagram afslører de vordende forældre, at det bliver en pige.

- Farmand og tøserne, skriver Maria Jencel til et billede af hende og gemalen, som har en lyserød sut i munden.

Pelle Peter Jencel har delt samme foto.

- Pelle og pigerne, skriver han til billedet.

Parret brugte også Instagram til at annoncere graviditeten i begyndelsen af august, da de delte en række intime billeder af den spirende babybule.

- Vi glæder os helt sindssygt til det næste kapitel i vores eventyr - og til at møde vores vandmand, der ifølge stjernerne bliver lige så rebelsk og vild som sin mor og lige så social og optimistisk som sin far, skrev parret på Instagram.

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel mødte hinanden på DR og blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet "Sommermorgen" sammen.

Året efter blev de gift på Pelle Peter Jencels fødeø, Bornholm. Her forenede de også deres respektive efternavne, Jensen og Arcel, til Jencel.

Frieriet fandt sted i Tanzania i Afrika, hvor parret var på ferie i januar 2019.

- For ni måneder siden blev jeg kysset af Pelle for første gang ude foran min dør. For fem måneder siden sagde jeg ja til at være hans kæreste. I går aftes sad vi midt i junglen og spiste middag under stjernerne med løver i buskene og Masai-folk dansende omkring os, da Pelle gik på knæ, afslørede Maria Jencel om frieriet.

/ritzau/