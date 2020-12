»Der er en håndfuld, som er sikret og føler sig trygge på P3. Men vi er mange andre, praktikanter og løstansatte, der kæmper en hård kamp.«

Sådan siger radiovært hos P3 Sara Bovin til B.T., efter Danmarks Radio på ny er kommet i modvind på grund af heftig kritik fra medarbejdere. Denne gang er det radiokanalen P3, hvor medarbejdere kritiserer ledelsen for mobning og chikane.

Hendes udtalelse kommer, efter fire personer, både nuværende og tidligere ansatte på P3, har klaget over ledelsen på radiokanalen. Det skriver Politiken.

Sara Bovin har været ansat i DR i 21 år og lavet radioprogrammet 'Tværs' på P3 siden 2017.

Som tingene ser ud nu, kan radiovært Sara Bovin ikke anbefale nogen unge at søge arbejde på DR.

Undervejs er hun blevet mor og har indtil i sensommeren været på barsel. Ifølge Sara Bovin er den 'rådne ledelseskultur' sket både før, under og efter hendes barsel.

»Det er sådan, at folk går på toilettet og græder for at komme igennem dagen. Der er virkelig mange, der er kede af det. Efter jeg kom tilbage fra barsel og lavede mit første program på P3, blev jeg kaldt uprofessionel af min chef. Jeg fik at vide, at jeg sendte mine lyttere ud i mismod, og at det var synd for dem, der skulle overtage programmet efter mig.«

»I forvejen var jeg sårbar efter barsel, og jeg synes, de kørte mig ned. Jeg følte, de ville have, jeg skulle give op. Og jeg oplevede i den grad, at jeg ikke var særlig velkommen. Det er dybt ubehageligt.«

Over for Politiken forklarer Kristian Lindhardt Nellemann, tidligere praktikant og freelancer på P3, hvordan han ligeledes blev udsat for mobning af ledelsen.

»De talte nedværdigende til mig foran andre ansatte, truede mig konstant på min usikre jobsituation som freelancer, og jeg tog dem flere gange i at bagtale mig ved sociale arrangementer,« siger Kristian Lindhardt Nellemann til mediet.

Henrik Friis Vilmar, der er fællestillidsrepræsentant i DR, genkender problemet og siger til samme medie, at arbejdsmiljøet ikke er godt nok. Foruden de seneste klager har P3 de seneste to år fået 12 andre klager mod kanalens ledelse.

For Sara Bovins vedkommende handler det om, at hun i 2017 klagede over en anden leder i DR-regi, som siden er blevet fyret. Under sin barsel fik hun så beskeden om, at hun ville blive afskediget.

Men andre ord stopper Sara Bovin med at lave 'Tværs' på P3 ved udgangen af året. Men Sara Bovin har ikke fået en skriftlig forklaring på opsigelsen, og hun føler, hun er blevet straffet for at tale højt.

Sara Bovin er i gang med sin sidste måned som P3-vært.

»Det finder jeg højst besynderligt. At vi i en medieinstitution ikke kan besvare spørgsmål. Vi spørger hele befolkningen, men når det kommer indadtil, så behøver ledelsen ikke at svare. Det undrer mig.«

P3 har efter klagernes indsendelse igangsat en trivselsundersøgelse.

Men det er ikke godt nok, mener Sara Bovin.

»Det handler ikke om trivsel. Det handler om sabotage, chikane og mobning fra ledelsen. Det er det, vi har klaget over. I stedet prøver de at vildlede det og kalde det trivsel.«

»Det er ikke særlig rart, når man blot ønsker at kunne gå på arbejde i et trygt og sikkert rum.«

DR mener ikke, at der har været tale om mistrivsel på kanalen, da 'dette er langt fra virkeligheden'. Derudover er man ikke enig i Sara Bovin og Kristian Lindhardt Nellemanns udlægninger, men anerkender, at der er udfordringer med trivslen.

»Der er udfordringer med arbejdspladskulturen på P3 – ligesom der er mange andre steder i samfundet, og det tager vi meget seriøst. Men det miljø, der bliver skildret, er langtfra det generelle indtryk af dagligdagen på P3,« siger Henrik Bo Nielsen, kulturdirektør hos DR, i et skriftligt svar til B.T.

»Vi inddrager selvfølgelig de oplevelser, som klagerne er kommet med, i det videre trivselsarbejde, ligesom vi taler med mange andre P3-medarbejdere og inddrager deres oplevelser og erfaringer. Det er den vej, vi løser op for udfordringerne, og øget fokus på drift, struktur og trivsel er naturlige elementer i det arbejde.«

Derudover forsikrer han om, at medarbejdere frit kan gå til nærmeste leder med problemer.

»Og hvis man af en eller anden grund ikke har lyst til det, så kan man både gå til HR, sin tillidsrepræsentant eller andre. Ligesom der er etableret anonym klageadgang i DR.«

De omtalte klager er ikke de eneste, der er haglet ned over DR i efteråret.

Først igangsatte Sofie Linde debatten, hvor hun fortalte, hvordan en stor 'DR-kanon' havde beordret hende til oralsex – ellers ville han smadre hendes karriere.

Også radiovært Maria Fantino har i medierne fortalt om sin klage mod en DR-chef. Og senest blev en DR-chef afskediget efter 40 klager mod vedkommende.