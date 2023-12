Det bliver journalist Stéphanie Surrugue og tv-vært Sara Bro, der skal agere værtspar ved Dansk Melodi Grand Prix til næste år.

Når Dansk Melodi Grand Prix åbner dørene for en aften med fest, farver og sangkonkurrence, bliver det med journalist og korrespondent Stéphanie Surrugue og tv-vært Sara Bro som værtsduo.

Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig - både som europæer og som festraket - til sammen med Sara at stå i spidsen for en så legendarisk tv- og kulturbegivenhed i Danmark, siger Stéphanie Surrugue i meddelelsen.

Det er også en helt særlig oplevelse for medværten, Sara Bro, der løfter sløret for, at sangkonkurrencen har været en del af hendes barndom.

- Jeg er vokset op med Dansk Melodi Grand Prix både som den største og vildeste tv-begivenhed og som en dyrebar skat på kassettebånd, siger Sara Bro i meddelelsen og tilføjer:

- Pailletter og stiletter er i mit blod, så det er en kæmpe ære for mig at skulle være vært og så ovenikøbet sammen med mit idol "mademoiselle europe", siger hun om sin medvært.

Dansk Melodi Grand Prix blev sendt første gang på danske tv-skærme i 1957.

Sangdysten har i de sidste otte årtier skabt klassikere som Tommy Seebach og Debbie Camerons "Krøller eller ej", Emmelie de Forests "Only Teardrops" og sidste års vindersang, "Breaking My Heart", sunget af Reiley.

I næste års sangdyst har DR skruet på detaljerne, og med en helt ny tilgang vil stationen sikre, at den danske vinder kommer hele vejen til finalen i den europæiske udgave af konkurrencen, Eurovision Song Contest.

Det er seernes stemmer og en fagjury, som skal afgøre, hvilken sang Danmark sender videre.

Næste års udgave af Dansk Melodi Grand Prix kan opleves i DR's koncertsal, mens programmet bliver sendt direkte på DR1 og DRTV lørdag den 17. februar.

/ritzau/