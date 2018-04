DR har mandag afsløret stemmefordelingen i "X Factors" syv liveshows.

København. Fredag aften vandt trioen Place on Earth den 11. sæson af "X Factor", og faktisk lå Thomas Blachmans gruppe lunt i svinget til at løbe med X Factor-trofæet helt fra sæsonens start.

Det viser seernes stemmetal, som DR mandag har offentliggjort.

- Her kan man se, at Place on Earth, som X Factor-veteranen Blachman selv satte sammen, vandt seks ud af syv af årets liveshows, skriver DR på sin hjemmeside.

Kun i det femte liveshow blev Place on Earth tvunget væk fra førstepladsen og forvist til tredjepladsen af Rasmus og Sigmund, som indtog henholdsvis første- og andenpladsen.

Seernes stemmer gennem sæsonens liveshows fortæller også, at solisten Jamie Talbot lå solidt på andenpladsen gennem det meste af sæsonen - en plads, han også endte med i den endelige finale.

I fem ud af syv liveshows fik Jamie Talbot nemlig næstflest stemmer fra seerne.

I den endelige finale, som stod mellem netop Place on Earth og Jamie Talbot, løb gruppen med 58,2 procent af stemmerne, mens den 29-årige solist fik 41,8 procent af stemmerne.

Fra næste sæson sendes "X Factor" på TV2. Tv-stationen overtager rettighederne fra DR.

Seerens stemmer kan ses her: https://www.dr.dk/event/xfactor/nu-gaar-dr-ud-med-alle-tallene-saadan-stemte-seerne-i-x-factor

/ritzau/