Tre uger før årets danske melodigrandprix kan de ti sange høres på diverse streamingtjenester.

Der er godt tre uger til, at ti artister skal finde deres allerbedste sangstemmer frem og kæmpe om sejren ved Dansk Melodi Grand Prix, som i år løber af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning.

Men allerede nu kan danskerne smuglytte til de ti sange, der kæmper om æren og om at repræsentere Danmark ved årets internationale melodigrandprix i Tel Aviv i Israel i starten af maj.

DR har nemlig gjort sangene tilgængelige på dr.dk/grandprix, og de kan også streames via alle musiktjenester.

Her er årets grandprixsange:

Sang nr. 1: Simone Emilie - "Anywhere".

Sang nr. 2: Jasmin Gabay - "Kiss Like This".

Sang nr. 3: Rasmus Faartoft - "Hold My Breath".

Sang nr. 4: Marie Isabell - "Dancing With You In My Heart".

Sang nr. 5: Sigmund - "Say My Name".

Sang nr. 6: Humørekspressen - "Dronningen af baren".

Sang nr. 7: Julie & Nina - "League Of Light".

Sang nr. 8: Teit Samsø - "Step It Up".

Sang nr. 9: Leonora - "Love Is Forever".

Sang nr. 10: Pernille Leeloo - "That Vibe".

/ritzau/