Forsøg med Modernas coronavaccine fik sidste år donation fra Dolly Parton, der tirsdag har modtaget vaccinen.

Den amerikanske countrysangerinde Dolly Parton har fået sit første af to stik med en covid-19-vaccine fra Moderna, som hun selv har været med til at finansiere.

Det fremgår af en video, som sangerinden har delt på Twitter.

- Jeg har ventet et stykke tid, og jeg er gammel nok til at få den og klog nok til at tage imod den, siger Dolly Parton i videoen, der er blevet delt med teksten "Dolly får en dosis af sin egen medicin".

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået mit Moderna-skud i dag, lyder det videre.

Dolly Parton opfordrer i videoen også andre til at lade sig vaccinere mod coronavirus.

Det gør hun med en sang, lige inden hun får sit skud i armen - her synger hun til melodien af kæmpehittet "Jolene":

- Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, because once youre dead, then thats a bit too late, synger hun.

- Jeg ved, jeg prøver at være morsom nu, men jeg er dødsens alvorlig med vaccinen, tilføjer hun og fortsætter:

- Jo hurtigere, vi begynder at få det bedre, jo hurtigere kommer vi tilbage til en normal hverdag. Så jeg vil bare sige til alle derude: Vær ikke en kylling, kom derud og få et skud.

Dolly Parton donerede i april sidste år en million dollar til Vanderbilt University i Nashville, der var et af forsøgsstederne for Moderna vaccinen, der senere er blevet godkendt i USA.

Beløbet svarer til omkring 6,2 millioner danske kroner.

En talsmand for universitetet sagde i november ifølge BBC, at Partons generøse gave var en stor hjælp til flere lovende forskningsinitiativer.

En del af Partons penge gik til finansieringen af tidlige test med Moderna-vaccinen.

Sangerindens donation støttede også blodplasmastudier og forskning, der involverede test med antistoffer.

/ritzau/