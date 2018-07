- Sommeren gør meget ved mit humør og min energi, siger den kendte dj, som også bærer et barsk minde med sig.

København. Dj Aligator tanker energi om sommeren og nyder, at solen skaber smil i ham og hos alle omkring ham.

Men sommeren rummer også et sorgfuldt minde for dj'en, der bærer det borgerlige navn Aliasghar Movasat.

Her fortæller den 43-årige dj og producer om sin sommer:

Hvad skal du lave denne sommer?

- Jeg skal arbejde. Jeg har en turné i Australien. Jeg skal også optræde andre steder i udlandet og på flere danske festivaler.

Hvad er dit bedste sommerminde?

- Privat var det dengang, jeg var på Bornholm for første gang. Der var så smukt og hyggeligt. Jeg var sammen med familien, og vi havde det så grineren i 14 dage.

- Det var midt i et ræs af optrædener, så der var det virkelig rart at kunne være sammen med familien et smukt sted totalt langt væk fra alt andet. Jeg tror, det er den bedste ferie, jeg nogensinde har haft. Det vil jeg aldrig glemme.

- Professionelt var det, da jeg spillede på Smukfest for et par år siden. Det var totalt godt vejr, og teltet var simpelthen så proppet, at arrangørerne måtte rulle siderne op, så folk også kunne stå udenfor og kigge ind.

Hvad er dit værste sommerminde?

- I juli 1995 fik jeg en opringning fra min mor om, at jeg havde mistet min far. Min fars største ønske var at se mig, men jeg kunne ikke tage til Iran.

- På grund af krigen hjalp mine forældre mig i 1988 med at flygte til Danmark, så jeg flyttede op til min søster, som læste på det tidspunkt. Mine forældre kunne ikke rejse med, så min søster blev som en slags mor for mig.

- Jeg bliver set på som en slags landsforræder, fordi jeg flygtede, så derfor har jeg ikke været tilbage siden. Jeg kan ikke tage tilbage, men min familie kan godt besøge mig, og det gør de også engang imellem.

Hvad skal du spise og drikke?

- Jeg er helt vild med vandmeloner, og de skal være i mit køleskab hele sommeren. Jeg kunne leve af det morgen, middag og aften.

Hvad er det bedste ved sommeren i Danmark?

- Det er meget sjovt, at du spørger. Jeg har lige sagt til en af mine venner: "Hold kæft, hvor jeg elsker sommeren i Danmark". Vi kigger over vandet i Aarhus Havn og kan se, hvor glade folk er. Nogle sidder med fødderne i vandet, andre går tur med hunden og spiser is.

- Jeg kan virkelig se og mærke forskel på folk, når det er vinter, og når det er sommer. Om sommeren er folk meget mere tolerante over for hinanden. Folk er bare mere glade. Den glæde, solen og sommeren bringer hos folk, elsker jeg virkelig. Sommeren gør også meget ved mit humør og min energi.

/ritzau/