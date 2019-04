Det populære danske rockband Dizzy Mizz Lizzy skal for første gang i bandets historie spille på Grøn.

Det oplyser Grøn i en pressemeddelelse.

Frontmand Tim Christensen har optrådt som solokunster på Grøn fem gange, men det er første gang, at han samler det populære band med bassist Martin Nielsen og trommeslager Søren Friis.

Rockbandet lover masser af energi og hits, når de spiller den første Grøn-koncert 18. juli på Amager og senere tager forbi syv andre danske byer.

- På Grøn kommer vi til at spille alle de numre, vi ved, folk gerne vil høre, og måske afslører vi også et nyt nummer eller to. Publikum kan forvente, at det bliver fuld smadder fra vores side af. Der er mange andre gode navne på plakaten til Grøn 2019, og dem må vi helst ikke blegne i forhold til, siger de i en pressemeddelelse fra Grøn.

Bandet blev dannet i 1988 og vandt i 1993 DM i Rock. Året efter udgav de deres selvbetitlede debutalbum, der blev solgt i omtrent 250.000 eksemplarer. Albummet indholder mange af bandets store hits som "Love Is a Loser's Game" og "Waterline".

I 1996 udkom bandets andet album "Rotator", som samtidig blev det eneste i de efterfølgende 20 år. Bandet tog nemlig en pause fra hinanden, og selv om de i perioder gik sammen igen for at spille koncerter, var det først i 2016, at det tredje album, "Forward In Reverse", udkom.

Grøn-karavanen kommer i år blandt andre også til at bestå af popgruppen Scarlet Pleasure, rockbandet Carpark North og rockveteranerne Anne, Sanne og Lis.

Grøn begynder 18. juli på Amager og tager efterfølgende til Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og slutter i Valby 28. juli.

/ritzau/