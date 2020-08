Ditte er en glad kvinde. Hun har fået en kæreste og nogle “kæreste-børn”.

Nu er det ikke kun i en tv-serie, at Ditte Ylva Olsen går hånd i hånd, for hun har fundet kærligheden.

Den 43-årige skuespiller er blevet kæreste med reklamemanden Jon Bojsen Cetti, og parret er netop kommet hjem fra en skøn kærlighedsferie til Mallorca.'Min kæreste. Hvordan er det lige, at man kan være den smukkeste, sejeste, sødeste, sjoveste og mest sexede på én gang? Jeg er lykkelig over at få lov til at prøve at finde ud af det! Du er et vildt hit,' skriver en nyforelsket Jon i et opslag på Instagram.

Nu også bonus-mor

Ditte Ylva Olsen giver også på Instagram udtryk for sin lykke. For med i kæreste-pakken har hun også fået to “kæreste-børn”.

'Her, det første forsøg på et opstillet billede i bonusfamilien. Eller hvad kalder I det? Er så meget i tvivl. “Steddøtre” minder mig om Askepot. “Papbørn” lyder lidt kedeligt og fladt? “Bonusbørn” lyder dejligt, men indikerer jo, at man har nogle selv i forvejen – og det har jeg jo ikke. Vi talte om “kæreste-børn”, fordi de er så kære og er min kærestes,' skriver Ditte.

Den første sæson ‘Hånd i hånd’ havde premiere i 2018 på TV 3 og Viaplay, og i februar i år kunne man se sæson nummer to.

