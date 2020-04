Skuespillerinden har på grund af coronakarantænen måttet tænke helt ud af boksen for at kunne arbejde.

For skuespillerinden Ditte Ylva Olsen, der er aktuel i serien "Hånd i hånd", der kan ses på Viaplay, er påsken en særlig tid, fordi den ofte falder sammen med hendes fødselsdag. Her fortæller hun, hvordan hun tackler dagene i karantæne:

Hvad skal du lave i påsken?

- Jeg har tit fødselsdag i påsken, så måske har jeg derfor et lidt sårbart forhold til den. Folk er tit rejst væk og kan ikke komme til ens fødselsdag og sådan noget.

- Så ofte er jeg endt med bare at bruge den til at indhente arbejde, fordi den ligger lige i slutningen af teatersæsonen. Der plejer også at være to-tre påskefrokoster med venner og familie, og mindst en af dem ender med tømmermænd.

- Så egentlig er påsken som regel ikke så afslappende for mig. I år havde jeg bestemt, at jeg gerne ville rejse væk alle dagene for at ændre på det. Men så kom coronaen.

Hvad skal du lave udendørs?

- Jeg elsker at gå ture. Jeg har nogle yndlingsruter: Esrum Sø og Asserbo Klitplantage. Ellers helt lokalt her hvor jeg bor, Frederiksberg Have og Søndermarken. Det gør jeg hver dag.

- Jeg misunder lidt dem, der har en have i denne tid. Men med en lydbog i ørerne er det nemt at bruge en hel dag udenfor på en lang gåtur. Så får man også sin motion, som jeg fornemmer mange har en udfordring med i denne karantæne tid.

Hvad skal du lave indendørs?

- Nu når man ikke kan ses med familie og venner, så tænker jeg, det måske bliver muligt at indhente nogle af alle de serier, jeg gerne vil se. Der er virkelig en alenlang liste.

- Jeg synes jo, serier på mange måder er vores tids romaner. Og egentlig taler serier meget mere til mig end film. Nok fordi man har tiden til den mangestrengede fortælling, ligesom i romanen.

Har du kastet dig over nogle nye projekter, mens du har været derhjemme og i så fald hvilke?

- Da coronaen brød ud, fik jeg og min kollega, som jeg har Teater Fantast med, aflyst 25 forestillinger. Vi gik helt i chok. Også fordi det rent økonomisk er et kæmpestort problem.

- Så valgte vi at livestreame nogle af forestillingerne. Det var svært og dyrt, men der var virkelig mange - ca 50.000 - der så med, og vi kom ud til en masse nye publikummer. Det var meget inspirerende.

- Så nu er vi "gået til filmen" i vores teater og er i gang med at lave et helt format til YouTube. Vi har været sammen hver dag, og er begge singler, så vi har ikke haft nogen "arbejdsrestriktioner" og tilhører den gruppe, der har haft mere travlt end før coronakrisen.

Hvad gør du generelt for at holde humøret oppe?

- Især efter den seneste udmelding, som kom den 6. april, som var min fødselsdag, så må jeg sige, det har været svært at bevare optimismen. Hele kunst og kulturbranchen ligger og roder rundt i en form for blodpøl lige nu.

- For mig er mit arbejdsliv og privatliv vævet meget sammen, så når jeg ikke kan arbejde, bliver jeg ked af det. Og når man så oven i, ikke kan se sin familie og venner, så er der ikke meget sjov.

- Så der kommer gåturene, lydbøgerne og serierne ind i billedet. Og så selvfølgelig at tænke kreativt og finde andre måder at udkomme på, for eksempel det, vi nu gør med Teater Fantast.

Hvad er det første, du vil gøre, når verden ser normal ud igen:

-Så vil jeg holde min fødselsdag igen. Både for familie og venner. Og så spiller vi erstatningsforestillinger med Teater Fantast i de to første weekender i september som gæstespil på Zangenbergs Teater. Jeg håber, at verden er normal til den tid.

- Det skal være en fejring af, at vi kan mødes med publikum igen, men også fungere som en slags "støtte-forestillinger" for vores meget slunkne økonomi. Og så skal jeg ud i Københavns gader og drikke vin på fortovsrestauranter, i teatret, til koncert og så se venner og venner og venner, indtil jeg savner denne introverte karantænetid, hvis det nogensinde kommer til at ske.

/ritzau/