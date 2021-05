Den kendte kageconnaisseur og iværksætter medvirker i programmet "Over Atlanten", og turen var tiltrængt.

Det var ikke kun Atlanterhavet, kageconnaisseur og iværksætter Ditte Julie Jensen krydsede, da hun sammen med fem andre kendisser takkede ja til at sejle over Atlanten i programmet af samme navn.

Den 33-årige bagestjerne krydsede også et indre stormvejr, da hun fik tilbuddet om at komme med om bord på skibet med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, tv-vært Felix Smith, tidligere professionelle svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya og skuespiller Johannes Nymark.

- Jeg var blevet lullet ind i et hamsterhjul af ren og skær overlevelse. Uden at det skal lyde som en transformation, jeg var igennem, så følte jeg, at jeg ikke kunne komme videre i min personlige udvikling, og jeg ville gerne et spadestik dybere, fortæller Ditte Julie Jensen.

- Jeg var at blive revet en smule over indeni og kunne ikke rigtig mærke mig selv og var fortvivlet over mange ting. Når jeg trak vejret, var det som en pumpe helt oppe i halsen. Jeg var på mange måder ved at brænde ud, fordi mit liv de seneste to år har været helt exceptionelt vildt - en rutsjebane emotionelt, fortæller hun.

- Jeg er blevet skilt. Jeg har fået en ny kæreste. Jeg er flyttet. Og min virksomhed er vokset. Der er mange ting at være lykkelig over - men også meget at være ulykkelig over.

For Ditte Julie Jensen kunne turen give hende et nødvendigt åndehul, så hun kunne komme videre fra det, der ulmede i hende.

Men det var ikke kun hende, som skulle sige ja til turen.

Det krævede et kæmpe koordineringsarbejde at hive en måned ud af kalenderen, når man er virksomhedsejer og ikke mindst er mor til to små børn.

Ditte Julie Jensen fik talt med børnenes far, og så indkaldte hun sine medarbejdere til et hastemøde.

Mens hun fik opbakning af dem omkring hende, affødte det en række foragtende reaktioner hos andre.

- Jeg modtog nogle meget personlige beskeder fra fremmede, som mente, at jeg var et usselt menneske og en dårlig mor, der ikke burde have fået børn, og at jeg skulle indberettes - for hvordan kunne jeg finde på at rejse fra mine børn, fortæller Ditte Julie Jensen.

- Jeg er ikke lavet af granit. Det er, som om at det negative planter sig som en tatovering, selv om jeg har fået langt flere kærlighedserklæringer, om hvor inspirerende det er, siger hun og fortsætter:

- Det er lidt pudseløjerligt, at vi lever i 20-21 og kæmper for ligestilling, men man må ikke sætte tid af til at pleje sig selv for at blive en endnu bedre mor, for så er du bare en dårlig mor. Det er så selvmodsigende, og det gør mig forundret.

Turen er en investering for livet, understreger Ditte Julie Jensen.

Alle deltagerne skulle træffe beslutningen om, hvorvidt de ville underrettes, hvis der skete noget derhjemme, mens de befandt ude på Atlanterhavet.

Ditte Julie Jensen besluttede, at hun først ville underrettes, når hun var kommet i land igen, hvis der skete noget.

- Pludselig - når alt bliver sat på spidsen - tænker vi alle mulige tanker, som man ellers aldrig ville tænke. Men jeg vidste, at børnene var hos deres far, og at de havde det godt der, siger Ditte Julie Jensen og fortsætter:

- Jeg vil hellere sige det sådan her - med kæmpe frygt for, at det bliver misforstået, for vi er jo alle mødre på hver vores måde - at qua jeg lever et liv, hvor jeg den ene uge undværer dem, har jeg lært mig selv at lukke af. Simpelthen for ikke at blive ødelagt af savn og frustration.

- Så jeg vil være hudløs ærlig og sige, at jeg egentlig ikke savnede mine børn synderligt meget ude på båden, fordi jeg lukkede ned. Et eller andet sted tror jeg også, det er et godt tegn på, at jeg ved, at de har det godt, hvor de er, tilføjer hun.

Med hjælp fra et professionelt mandskab skulle de seks kendisser selv styre skibet og sørge for driften.

- Der var mange ting, der skulle gøres om bord på båden. Man går ind i en overlevelsesboble, så det var faktisk først omkring dag seks, at jeg tænkte på dem derhjemme, siger Ditte Julie Jensen og fortsætter:

- Savnet voksede først rigtigt på mig, da vi kom hen mod slutningen, og der var endnu mere tid til refleksion. Og da jeg sad i flyvemaskinen på vej hjem, følte jeg, "nu er eventyret slut, og nu skal jeg hjem og være mor", og så kunne flyet ikke flyve hurtigt nok hjem.

Investeringen mærker Ditte Julie Jensen udbyttet af nu.

- 200 procent at jeg er blevet en bedre mor!, understreger hun og fortsætter så:

- Jeg har fundet et helt andet overskud. Jeg havde simpelthen brug for at trække stikket, finde mig selv og mærke meget mere efter.

- Min kæreste siger også, at der er meget mere refleksion og dybde i den Ditte, der er kommet hjem, fortæller hun.

Ditte Julie Jensen deler ud af sit liv og sit arbejde på Instagram.

Men da hun kom i land igen, gik der en håndfuld dage, før hun delte det første billede på det sociale medie.

- Jeg havde på mange måder mærket så voldsomt efter, at det næsten føltes ubehageligt at komme hjem, fordi den verden, jeg forlod, stadig var den samme, fortæller hun.

- Der var mange af mine nærmeste, der skrev: "Er du okay? Alle de andre deltagere er tjekket ind på Instagram". Men jeg havde behov for at være inden i mig selv og få det fulde ud af rejsen.

Med sig på båden havde Ditte Julie Jensen en dagbog.

Inden hun gik om bord, havde hun regnet med, at siderne ville være fyldt ud med nye projekter og store virksomhedstanker, når hun gik i land på St. Maarten i Caribien.

Men der stod ikke en eneste ny idé.

- Jeg kom hjem fuldstændig tom indeni, nærmest helt renset. Jeg fandt en enorm stor vilje i at holde fast og bare gør det, vi laver, endnu vildere og endnu bedre.

- Jeg reflekterede enormt meget over, at det handler ikke altid om at løbe forrest. Nogle gange handler det også bare om at stoppe op.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 søndag klokken 21.00 og på streamingtjenesten discovery+.

/ritzau/