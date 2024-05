Festivalen Distortion oplevede tidligere, at gadefesten gik over gevind. Nye tiltag skal vende billedet.

Kursskiftet for den københavnske gadefestival Distortion har været til at få øje på.

Onsdag sparkes 2024-udgaven af festivalen i gang.

Det bliver en mere voksen og kulturel Distortion end tidligere, lyder det fra stifter Thomas Fleurquin.

I årene op til coronapausen deltog op mod 100.000 mennesker dagligt i de åbne gadefester.

Det kastede mange af klager af sig fra københavnere, og gadefesterne blev ifølge Distortion selv 'for ucharmerende'.

Flere beboere var utilfredse med blandt andet støj og offentlig urinering.

- Der var konkurrence om at lave den største og vildeste scene i den periode. Det gik over gevind, og vi synes faktisk, at stemningen gik ned ad bakke. Det blev for ungt og intenst. Under corona fik vi så god tid til at lave om på konceptet, siger Thomas Fleurquin.

- Vi havde mistet den finesse, der egentlig er i Københavns identitet. Det har vi prøvet at rette op på med den nye udgave af gadefesten, siger han.

Den gratis gadefest skulle ryddes for vildskab, så der kan være mere plads til en kulturel og hyggelig byfest.

De store festivalscener er fjernet fra gaderne, og de fleste koncerter er nu at finde i musikzoner, der kræver billet for at få adgang.

Betalingszonerne har lagt en dæmper på den vilde stemning i gadebilledet og givet plads til nye initiativer i Københavns brokvarterer.

- Gadefesten bliver i år med små butiksfester. Vi har 42 små scener alene på Nørrebro i år. Der vil være sjove ting som langbordsmiddage og Distortion for børn, der har 4000 tilmeldte, siger Thomas Fleurquin.

Årets Distortion løber frem til søndag, og for første gang i fem år er den også at finde på Nørrebro. Udover de små butiksfester vil Nørrebro også huse musikzonen 'Distortion X'.

- Vi glæder os til at se musikzonen på Den Røde Plads, som er et helt nyt eksperiment, siger festivalens grundlægger.

Distortion X på Nørrebro slår dørene op torsdag 30. maj. Her spiller flere danske musikere såsom Artigeardit og Noah Carter.

Foruden Nørrebro vil de forskellige arrangementer fordele sig over mange steder i hovedstaden - blandet på Rådhuspladsen, hvor Gobs og Icekiid spiller onsdag.

/ritzau/