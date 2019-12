Selv om de er konkurrenter på papiret, så lytter de danske musikere gerne til hinandens musik.

Hvis du drømmer om at lave en playliste med de danske hits, vores hjemlige superstjerner selv har haft på repeat i 2019, så skal der både sange fra Nicklas Sahl, Jada og Clara på den.

Her fortæller de danske musikere, hvilke hits de selv har hørt i år.

Christopher:

- Jeg er virkelig glad for Claras nummer "Crazy". Det er jeg svært begejstret for. Det er ærligt og har noget personlighed. Hun har noget attitude og er mega sej.

Karl William:

- Jadas "Keep Cool" har jeg hørt rigtig meget. Hun er bare stilet, og hun synger pisse godt.

Hjalmer:

- Jeg kan rigtig godt lide Nicklas Sahls nummer "Four Walls". Det er et fedt nummer, en super catchy melodi, en god tekst, og han synger mega dejligt.

Alexander Oscar:

- Jeg tror, alle har skamhørt "New Eyes" med Nicklas Sahl, og det har jeg også. Jeg elsker Nicklas' musik, og vi er super gode venner, så det er dejligt, at det går så godt for ham.

Ude Af Kontrol:

- "Samurai" med Stepz og Sivas. Det er så fedt. "Orale, orale, min fætter har baguette i Audemars Piguet". Det er jo sindssygt. Det er et nummer, der giver en helt særlig følelse.

Mads Langer:

- Jeg har hørt et nummer med Claus Hempler, der hedder "Op". Det er et meget smukt og poetisk nummer, der handler om, at det kun kan gå fremad for verden.

Nicklas Sahl:

- Jeg er rigtig vild med de numre, Lord Siva og Vera har lavet, blandt andet "Paris". De har formået at lave deres helt egne ting - og laver noget, der er forholdsvist kompleks. Det er specielt og har samtidig denne her hit-agtige følelse.

Stine Bramsen, Alphabeat:

- Nicklas Sahls "New Eyes". Han er en rigtig dygtig sangskriver. Det er ikke nemt at lave sådan nogle popsange, som han gør, man han har bevist, at han kan gøre det flere gange.

Scarlet Pleasure:

- Lord Siva og Veras nummer "Paris". Det er en rigtig evergreen og sådan et nummer, man godt kunne tænke sig selv at have skrevet. Brians (Lord Siva, red.) stemme er meget rørende, og teksten er meget ærlig.

/ritzau/