Danske Saveus skal åbne Orange Scene på dette års Roskilde Festival. Åbningsjobbet er forbundet med prestige.

Roskilde. Det er ofte danske artister, der får lov til at åbne Orange Scene, når Roskilde Festival afholdes.

I år er valget faldet på Saveus, der har den tidligere X Factor-vinder Martin Hedegaard i front.

Onsdag den 4. juli klokken 18.00 går gruppen på scenen, og dermed skriver Saveus sig på listen over artister, som har fået lov til for alvor at skyde årets festival i gang.

Her følger et overblik over de artister, som har åbnet Orange Scene de seneste ti år.

2017: Phlake (DK)

2016: Damon Albarn og The Syrian National Orchestra for Arabic Music med special guests (UK/SYR)

2015: The Minds of 99 (DK)

2014: Outkast (US)

2013: Vinnie Who (DK)

2012: Kellermensch (DK)

2011: Veto (DK)

2010: When Saints Go Machine (DK). Forinden en kort mindehøjtidelighed ved Patti Smith og Lenny Kaye (US).

2009: Petter (S)

2008: Teitur (FO)

/ritzau/