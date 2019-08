På en konference har Disney offentliggjort trailere for nye "Star Wars"- og "Marvel"-serier samt en ny film.

På en konference i Anaheim, USA, har Disney natten til lørdag dansk tid løftet sløret for nye film og serier.

Blandt andet vil Disney lave tre "Star Wars"-serier, hvor Ewan McGregor, der spillede jediridderen Obi-Wan Kenobi i "Star Wars Episode I, II og III", vender tilbage i samme rolle.

Disney offentliggjorde traileren til den første serie med navnet "The Mandalorian". I traileren kan man se, at serien kommer til at foregå i et mørkt og kriminelt univers fyldt med dusørjægere.

Serien vil foregå efter "Star Wars Episode VI: Jediridderen vender tilbage", hvor det onde imperiums undergang har skabt kaos i universet.

Formand for produktionsselskabet Lucasfilm, der står bag "Star Wars"-filmene, Kathleen Kennedy lover på konferencen, at serierne bliver af ligeså høj kvalitet som de mange film.

Hun siger, at det er oplivende og befriende at kunne fortælle historier, der varer længere end to timer.

Derudover har Disney offentliggjort en trailer til den næste revitalisering af Disney-klassikeren "Lady og Vagabonden".

Disney har tidligere lavet nye versioner af blandt andet "Junglebogen", "Tarzan", "Skønheden og udyret", "Aladdin", "Dumbo" og "Løvernes Konge".

De nye film og serier vil alle blive lagt ud på Disneys nye streamingtjeneste, Disney+, der går i luften 12. november. Tjenesten skal være en ny konkurrent til Netflix, HBO og de mange andre tjenester på markedet.

Disney har også præsenteret planerne for flere nye serier i "Marvels" populære superhelteverden.

Blandt de nye "Marvel"-serier er "Ms. Marvel," "Moon Knight" og "She-Hulk.

/ritzau/