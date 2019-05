Sangerinden har brugt det meste af sin barndom og ungdom på skøjteløb, men nu er det musikken, der tæller.

Hun var knap syv år gammel, da hun første gang trak skøjterne på og bevægede sig ud på isen.

Men det skulle hurtigt vise sig, at Leonora Colmor Jepsen havde talent for isskøjteløb, og i løbet af få år blev hun så dygtig, at hun begyndte at konkurrere.

- Det føles på en eller anden måde hjemligt for mig at stå på isen, fortæller Leonora, der lørdag repræsenterer Danmark i Eurovision.

Tre gange nåede hun at sikre sig juniordanmarksmesterskabet i skøjteløb, og op igennem skolen og gymnasiet har sporten fyldt meget i hendes hverdag.

Hun er såkaldt Team Danmark-elev og har derfor taget et ekstra år i gymnasiet for at have tid til at dyrke sporten ved siden af.

Men for to år siden tog hun den endegyldige beslutning om at stoppe med skøjteløb på eliteniveau. I stedet blev der mere plads til musikken.

- Hvis jeg skulle have været rigtig god, skulle jeg have været flyttet til udlandet, da jeg var omkring 17 år. Men det var jeg slet ikke klar til. Og så var jeg nok også sådan lidt jantelovs-bange for at tro på mig selv, siger Leonora.

Hun endte dog med at give skøjteløbet et år mere i Danmark, hvor hun dansede isdans med sin bror.

- Det var sjovt et stykke tid, men det er svært at have et elitemiljø her hjemme, fordi det er så lille en sport, forklarer hun.

- Det var svært at stoppe, for det ville jo også få en stor indflydelse på min brors liv og karriere, at jeg trak mig. Men jeg kunne bare ikke mere, siger hun.

Personligt var det også en hård beslutning.

- Det var svært at give slip på, for det var en stor del af min identitet. Det var jo min hverdag og min førsteprioritet, siger Leonora.

I dag kan hun mærke, at det har givet noget helt særligt, at hun har brugt så mange år på konkurrencesport.

- Man bliver nok ret disciplineret af det, siger sangerinden, der har været vant til at træne i gennemsnit to timer om dagen, samtidig med, at hun passede gymnasiet, lektier og veninder.

Skøjteløbet har også gjort, at hun har fået finpudset sit konkurrencegen.

- Det er jo en en sport, hvor man hele tiden får smidt resultaterne lige i hovedet, og hvor de virkelig tæller, siger hun.

Når det lørdag går løs i den store Eurovision-finale, hvor hun stiller op med nummeret "Love Is Forever", tager hun noget fra skøjtehallen med på scenen.

- I skøjteløb er en stor del af det jo at udtrykke sig gennem sin krop og sit ansigt til musik. Det skal jeg jo også her, jeg skal bare ikke flagre så meget med armene, siger hun og griner.

Finalen i Eurovision finder sted lørdag aften i Tel Aviv i Israel. Leonora går på scenen som nummer seks, og showet kan ses på DR1 klokken 21.00.

