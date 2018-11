'Familien fra Bryggen'-stjernen afslører nu, hvordan det går med forholdet til Madras-Martin.

I aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ afslørede Didde, at hun har lidt af en flirt kørende med en fyr, der hedder Martin aka Min Kylling, som hun selv kalder ham, eller Madras-Martin, som Linse kalder ham.

»Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er vild med Madras-Martin, men jeg er vild med tanken om ham, for han er jo en sød og dejlig fyr,« forklarer Didde i afsnittet. Her sender hun desuden en kærlig video til sin spanske flirt.

Efterfølgende slår Linse fast, at hun bestemt mener, at det er mere end bare en tanke, som Didde er vild med.

Overfor Realityportalen.dk åbner Didde nu op for, hvordan det går med hendes og Martins forhold i dag:

»Der sker ikke noget mellem mig og Martin. Nu har jeg ligesom været i et langdistanceforhold før, og der er altså bare lidt langt mellem Spanien og Vamdrup. Så der sker ikke noget. Det var bare en hyggelig Spanien-flirt, for Martin er en rigtig sød fyr. Men han er ikke flytbar til Vamdrup, og så duer det altså ikke,« forklarer Didde til Realityportalen.dk.

»Lige på det punkt tager jeg det bare stille og roligt, så Martin og mig er bare venner, og der er ingen ny kæreste i mit liv. Jeg tror egentlig heller ikke, det ville blive til mere, hvis han boede i Danmark. Vi flirtede bare, og det var lidt hyggeligt, men nu er vi altså bare venner,« fortsætter hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk