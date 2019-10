Det populære radioprogram 'Det, vi taler om' fortsætter, når Radio24syv lukker ved udgangen af oktober.

Det fortæller programmets vært, Ditte Okman, i et opslag på Facebook.

'Jeg har besluttet, at 'Det, vi taler om' fortsætter. Man kan fandeme ikke lukke munden på os,' står der blandt andet i opslaget.

Siden tirsdag har det været uvist, om programmet skulle fortsætte, da Radio24syv tabte udbuddet om den nye DAB-kanal.

Kristoffer Eriksen (tv.) og Ditte Okman (forrest i midten), da Radio24syv's skæbne blev afgjort. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kristoffer Eriksen (tv.) og Ditte Okman (forrest i midten), da Radio24syv's skæbne blev afgjort. Foto: Niels Christian Vilmann

Udbuddet gik i stedet til Radio Loud.

Fredag sender 'Det, vi taler om' dog for sidste gang på Radio24syv, men 'Danmarks bedste sladdermagasin' kommer til at leve videre, forsikrer Ditte Okman.

'Vi har kun tænkt os at skrue op. For sladderen - og for udstillingen af hykleri i alle afskygninger og magthavernes demokratiske forfald,' står der videre i opslaget.

Hun forklarer ligeledes, at hun blandt andet er vred og ked af det over tirsdagens beslutning, mens hun kalder forløbet for 'uskønt' og 'amatøragtigt'.

Ditte Okman skriver, at hele forløbet er afsluttet med endnu flere spørgsmål end svar.

Hun er desuden rørt over alle de tilkendegivelser, der er strømmet ind efter beslutningen om at lukke Radio24syv:

'Jeg har selv i min indbakke fået noget nær 200 personlige mails fra lyttere, der er ulykkelige over vores lukning og beskriver deres frustration og ængstelse over, at vi lukker. Jeg havde aldrig forestillet mig, at vi betød så meget for så mange.'

I skrivende stund sender programmet for sidste gang, men Ditte Okman skriver på Facebook, at man skal følge med på hendes Instagram-profil for mere information om beslutningen - og meget mere sladder.