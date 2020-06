Tv-vært og journalist Ditte Haue mistede sin far, da hun var bare 21 år gammel. Det har lært hende, at livet ikke altid bliver, som man har forestillet sig. Og at det er i kriserne, man mærker.

Hvad er den vigtigste lektie, livet har lært dig?

»Livet bliver ikke altid, som man havde forestillet sig det, men det er ikke nødvendigvis skidt. Trille har skrevet en fantastisk sang, hvor omkvædet lyder 'og sådan er der altid et lille lys i mørket, det står og blafrer der et sted. Men hvis du vil kunne se det, så må du ikke være mørkeræd'. Man skal ikke lade sig slå ud af mørket. Lyset er derude. Og de fleste gange ender det hele jo meget bedre end det, man havde håbet på alligevel.«

Hvornår har du selv oplevet, at livet ikke blev, som du havde forestillet dig?

»Jeg mistede min far, da jeg var 21 år. Det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle gå. Jeg havde gerne set, han havde været en del af mit liv. Af min families. Og mine børns, når jeg en dag får sådan nogle.«

Hvordan håndterede du det?

»Det var jo vanvittigt svært. For midt i, at alle mine venner havde hovedet dybt begravet i uddannelser, kæresterier, fest og farver, skulle jeg pludselig tage stilling til, hvad meningen med livet var, og hvordan man gør et bo op - min mor og far var skilt. Men jeg havde en kæreste, der var fra Australien, og ham flyttede jeg sammen med til Sydney i et par måneder for at komme lidt væk fra det hele. Det var en god beslutning. Og så havde min mor, bror og jeg hinanden, og det var og er en kæmpe gave.«

Var der nogen som hjalp dig igennem det?

»Jeg fandt først og fremmest en vanvittigt dygtig psykolog, som hjalp mig igennem det, og som jeg har gået hos ind i mellem siden. Alle burde, efter min mening, tage et smut forbi en psykolog en gang i mellem. Alle har jo altid et eller andet, det ligger og rumsterer. Og hvis man så er så heldig som mig at finde en rigtig god en, så kan det blive en vigtig følgesvend igennem livets op- og nedture. Og så fik jeg en kæmpe støtte fra min mor og bror, og vi blev endnu mere tætte oven på tabet, end vi nogensinde havde været. Og det siger ikke så lidt. Det var en kæmpe gave at opleve midt i alt det svære. «

Hvordan hjalp dine venner dig gennem sorgen?

»Jeg blev overrasket over, hvor mange gode mennesker, jeg faktisk har omkring mig, som gerne vil hjælpe, trøste og tage fat. Det er i kriserne, man mærker, hvem der er de ægte venner. Og hvem der bare er med, når det er sjovt. Nogle af mine bedste venskaber blev knyttet endnu stærkere i den periode. Og siden har jeg været meget opmærksom på at passe på dem og pleje dem.«

Hvad har du lært af det?

»Jeg ville selvfølgelig gerne være alt det svære foruden. Men den fortrolighed, nærhed og kærlighed, jeg har oplevet mellem min mor, bror og jeg, havde jeg aldrig været i nærheden af, hvis vi ikke havde været det her igennem sammen. Så havde det jo slet ikke været nødvendigt. Og det ville jeg aldrig have været foruden. Og med det in mente tænker jeg ofte, at man skal huske at kigge efter gaven i lorten, når der pludselig ligger en foran hoveddøren. Man skal grave lidt, og man får måske også beskidte fingre undervejs, men gaven derinde kan være det hele værd, trods den lidt uindbydende indpakning.«