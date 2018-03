X Factor-deltagerne skal fredag synge sange, der har noget på hjerte.

Konkurrencen spidser til i "X Factor", og i fredagens femte liveshow skal de tilbageværende deltagere synge sange fra kategorien "Noget på hjerte".

Dommer Thomas Blachmans eneste tilbageværende gruppe, Place on Earth, skal derfor fredag optræde med nummeret "Pilgrim" af Fink.

Jamie Talbot, der har Remee som musikalsk mentor, kaster sig over "Everybody Knows" af Leonard Cohen, mens Rasmus også fra den voksne kategori skal give sin version af "Glory", som Common & John Legend står bag.

Sanne Salomonsen har to unge deltagere tilbage i konkurrencen, og her skal bookmakernes nye favorit, Sigmund, synge "Danmark" af Gnags, mens unge Vita skal optræde med "Say Something" af gruppen A Great Big World.

"X Factor" sendes fredag aften klokken 20.00 på DR1. Finalen finder sted fredag den 6. april i DR Byen i København.

Denne sæsons "X Factor" er den sidste af sin slags på DR.

Fra og med næste år vil "X Factor" blive sendt på TV2.

/ritzau/