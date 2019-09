Marianne Eihilt debuterer fredag som Vild med dans-dommer. Hendes kolleger har store forventninger.

Der har ikke været udskiftning i dommerpanelet i "Vild med dans" siden 2011, hvor Nikolaj Hübbe blev en del af kvartetten.

Men da Britt Bendixen rekreerer efter et sygdomsforløb, er der i denne sæson blevet plads til Marianne Eihilt, der tidligere har været med i showet som professionel danser, hvor hun har danset med blandt andre Tommy Kenter og Joachim B. Olesen.

Der er store forventninger til Eihilt fra hendes nye kolleger i dommerpanelet, der glæder sig over, at TV2 og Mastiff, der producerer showet, har valgt en danseekspert, som både de og seerne kender i forvejen.

- Der er en masse tryghed i at have Marianne med om bord, for de kunne lige så godt have valgt en ny dommer, som ingen af os kendte så godt, forklarer Jens Werner.

- Men jeg har undervist Marianne og rejst rundt i verden med hende, og jeg ved, hvad hun står for, og jeg kender hendes faglighed og ydmyghed og hendes humor. Så jeg er meget glad for, at det blev Marianne, siger han.

Også Nikolaj Hübbe mener, at det er en fordel med en dommer, der virkelig kender programmet indefra.

- Seerne kender jo i forvejen Marianne fra "Vild med dans", men det er også en tryghed for os. Marianne var mega tv-darling, så jeg tror, der kommer til at være noget gensynsglæde. Og så har hun både prøvet omdans og "dødsbananen" (når deltagerne venter på afgørelsen, red.), og hun har vundet og tabt. Hun kender alle følelserne, siger Nikolaj Hübbe.

Anne Laxholm, der har siddet i dommerpanelet, siden "Vild med dans" første gang havde premiere herhjemme i 2005, er den mest garvede dommer, og det kan hun godt drille Marianne Eihilt lidt med.

- Vi kalder hende bare for "junior", siger Anne Laxholm og griner.

For Eihilt selv er det en spændende opgave at vende tilbage til "Vild med dans" i en ny rolle.

- Jeg er virkelig glad og stolt over at skulle arbejde med så dygtige mennesker. Det er en kæmpe gave, siger hun.

- Det var en stor overraskelse, da de (TV2 og Mastiff, red.) spurgte mig, men jeg kunne mærke, at det var helt rigtigt. Jeg skal jo udtale mig om noget, jeg ved en masse om, og jeg kan tydeligt huske, hvordan det selv er at stå på gulvet, og hvor nervøs man er, siger hun.

"Vild med dans" bliver sendt på TV2 fredag aften klokken 20.00.

/ritzau/