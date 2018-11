Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

En gammel kæreste eller ven dukker op. Det kan være, at et forhold skal genoptages, eller der er brug for at rydde op, så du kan komme videre med dit liv.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tyren

Du trækker dig og har mest lyst til at være alene, men i den proces møder du en tidligere kollega, som er ret så interesseret i at lære dig at kende på ny.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingen

Du får lidt af en saltvandsindsprøjtning efter kl. 20.00. En person tæt på dig, er fuld af inspiration og giver dig en helt ny vision for, hvordan tingene skal skæres.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Krebsen

Du kan bruge tid sammen med de unge, børn eller børnebørn, eller det er på tide, at du trækker i det kreative arbejdstøj. Du har brug for at udfolde dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du skal ud af busken nu. Det er tid til at prøve kræfter med helt anderledes udfordringer. Gå ikke på kompromis med dig selv, men sørg alligevel for at samarbejde.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du kan se frem til en helt ny situation derhjemme. Noget er blevet for stramt og hæmmer din selvudfoldelse. Du og dine omgivelser har mod på fornyelse.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du kan ikke uden videre komme igennem med dine ting. Du er nemlig ikke helt klar på, hvad du vil, og skifter derfor mening flere gange. Du får hjælp af en ven.

Kærlighed:2 Arbejdsliv:3 Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

Skorpionen

Du kan opleve, at der er gang i den derhjemme. Der sker noget, og du skal kridte skoene for at holde sammen på dig selv. Du får hjælp fra uventet kant.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skytten

Du kommer mere og mere til din ret. Især aftenens anden halvdel bærer præg af, at du finder ud af, hvor du skal sætte ind, hvis tingene skal lykkes for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Du er særdeles sensibel nu, især sidst på aftenen, hvor du har mest brug for at rumstere i dit eget sind. Du er mere tænksom. Det er en måde at regenerere på.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Du kan begynde på en frisk med dine venner. Prøv ikke at være alt for beregnende. Stol på din mellemgulvsfornemmelse. Det vil nemlig gavne dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Fisken

Du står i stampe, men sidst på dagen, står det lysende klart, hvad du skal med dit liv. Du får en vision for din retning, og du går i gang med det samme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion