Vædderen

Du er ret så kreativ for tiden. Du kaster dig entusiastisk ud i nye projekter, uden at du af den grund tænker på at lægge en plan. Du lader tingene ske.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du giver ting form. Du formulerer dig smukt, skriver et digt, komponerer en sang eller dyrker en kunstnerisk interesse. Du nyder godt venskab og er romantisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingen

Du har brug for at fordybe dig. Du er nemlig ved at udtænke en plan for, hvordan du bedre kan udfolde det, du inderst inde føler, du er. Du skifter ham.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du kører med klatten. Tingene lykkes for dig, men du har svært ved at finde ud af, hvor du skal sætte ind for, at det virkelig batter. Flyd med strømmen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

Løven

Tjek tegnebogen, før du er stor med dine penge. Du kan gøre en god handel, men du skal være sikker på din evne til at skelne, før du forpligter dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

Jomfruen

Du er i kontakt med dine følelser, hvis du giver dig selv lov til at mærke efter. Det er nødvendigt, at du trækker dig en anelse tilbage, før du finder ro.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Send nogle klare signaler. På den måde ved andre, hvor de har dig. Plej dine kontakter, en ven eller en kæreste. Det er tid til at vedligeholde dit netværk.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Det er vigtigt, at du kommer på banen, for du har succes på mange felter, og du skal i gang, mens gryden er i kog. Lig ikke på den lade side. Kom i gang.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

En konflikt kan spænde ben for dine planer, hvis du tillægger den stor betydning. Lad dig ikke irritere sønder og sammen. Klø på, og du kommer i mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Du kan have svært ved at stille ind på den generelle stemning. Du føler dig isoleret og kan med fordel tage fat i noget, der kræver din udelte koncentration.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Partneren er i fokus med sine behov, og du hopper og danser efter hans/hendes pibe. Mærk efter, hvor meget luft, du selv har brug for omkring dig.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Fisken

Det er tid til at så, ikke høste. Du holder dit netværk ved lige, og sender små følere ud, så du kan få en fornemmelse for, hvad der kan lade sig gøre.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion