Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har masser af lidenskab, men kan let komme på tværs af andre, og det tærer på kræfterne. Plej dit parforhold, men udfør også en solid arbejdsindsats.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder/vandbærer

Tyren

Du kan føle dig på usikker grund. Andre tager teten, og du står i kulisserne, så du er nødt til at være særdeles gennemtænkt. Du har passion, så brug den fornuftigt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

I dag som i går er du sprængfyldt med skøre idéer, og det kan betyde, at dine omgivelser står af. Gå dine egne veje, da dette giver det bedste resultat.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Krebsen

Her og nu har du fokus på selvudfoldelse. Du er alvorsfuld, men du har også masser af humør og arbejdsvilje. Festlig aktivitet præger aftenen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du har mange opgaver i dag, men mindre arbejdsevne end ellers. Læg en klar strategi. På den måde får du lavet mest. Du fungerer bedst på egen hånd.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk/Krebs

Jomfruen

Forhold dig frit til de situationer, der opstår, for du behøver ikke at have en strategi klar hele tiden. Stol på din mavefornemmelse, så kommer du langt.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du er en anelse kaotisk indeni, så udskyd vigtige beslutninger til senere. Smøg ærmerne op, og ret fokus på presserende opgaver sidst på dagen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Tillæg ikke andre motiver ud fra tilfældig spekulation eller sladder. Brug i stedet for kræfter på at danne dig et solidt overblik og vær så fokuseret som muligt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Du rammer rigtigt, hvis du stoler på dine inderste følelser. Dybest set kender du forskel på rigtigt og forkert, så lad dig ikke presse til hurtige beslutninger.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du kan sætte nye mål og gøre status over, hvad du har opnået. Vær ikke for målrettet. Livet leves nu, og du kan udrette meget sammen med din partner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Andre værdsætter dit initiativ, så der er bud efter dig i øjeblikket, og det kan udnyttes til din fordel. Du kan lave en aftale, der er til fordel for alle involverede.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fisken

Du er disciplineret og får på den måde tingene ordnet. I dag er du mere til en solid arbejdsindsats end til kærlighed og romantik. Involver partneren i projektet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion