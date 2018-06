Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Begræns dine aktiviteter til det allermest nødvendige, da dit energiniveau er lavt. Du har derfor behov for ro og alenetid for at få ladet batterierne op igen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du har behov for at gøre tingene på en ny og anderledes måde for at bryde med konformitet og faste rammer. Brug dit netværk, hvis du løber tør for ideer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Der stilles krav til dig på jobbet, som du er nødt til at tage ansvar for, hvis du fortsat ønsker fremgang. Arbejder du målrettet, bliver det mere tilfredsstillende. .

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du kan opleve dine følelser på et dybere plan end sædvanligt, hvilket egentlig passer dig fint. Undgå at blive revet med af de mere negative og tunge følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Du er særdeles selskabeligt anlagt og kan med dine pædagogiske evner se, hvilke mennesker der passer godt sammen Det gælder både privat og på jobbet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Det er vigtigt, at du holder dig til en allerede fastlagt skabelon på dit job, hvis du skal kunne nå alle arbejdsopgaverne. Hold dig så vidt muligt til rutinerne.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Dit fysiske velvære kan forbedres ved at justere lidt på de daglige vaner. Gå eller løb en tur med din partner og spis efterfølgende en god og sund middag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du er i det kreative hjørne og har det bedst, hvis du kan udfolde dig sammen med børn og/eller barnlige sjæle. Du kan skabe en feststemning hvor som helst.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Er der noget, som trænger til at blive ryddet op i eller forbedret i din bolig, kan du med fordel gå i gang med det. Din familie vil i høj grad værdsætte det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen



STENBUKKEN

Du fungerer bedst, hvis du husker at holde de fornødne pauser og forkæle dig selv med god mad, drikke og måske lidt massage. Så har du det rigtig godt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Hvis der skal ske noget, skal det komme fra dig selv. Sæt gerne gang i nogle aktiviteter, men sørg for at du har andre til at hjælpe dig, hvis de skal fuldføres.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du kan godt virke lidt verdensfjern. Dine fornemmelser, fantasi og drømme optager dig utroligt meget. Tag evt. på en kunstudstilling og lad dig inspirere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken