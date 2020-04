Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du tænker en del over, hvad fremtiden vil bringe. Du er mere usikker, end du plejer, men prøv at slippe alt det usikre for en stund og bare være helt dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har gang i den helt store tankevirksomhed. Det vil være godt at se en film eller læse en bog, det udvider din horisont, og du har noget godt at fordrive tiden med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er passioneret og ret viljebetonet, men pas på ikke at være alt for konsekvent og ubøjelig. Det kan let virke som en boomerang og være destruktivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er fokuseret på dine relationer og dine omgivelser i det hele taget. Det giver jer en udvikling, som er vigtig for fremtiden, så brug al din energi på dette.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Selv om du måske har fri nu, har du alligevel hænderne fulde med forskellige overvejelser. Der er også praktiske opgaver, der skal løses, inden det hele går løs igen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er kreativ og er i overskud. Brug dette til at skabe glæde for dig selv og dine omgivelser. Ikke mindst hvis du har familie, især børn eller barnlige sjæle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Hjemmet og familien skal plejes, da det familiære sammenhold måske er sat på en prøve. Her er det vigtigt at arrangere oplevelser til glæde for fællesskabet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du er meget kommunikerende, og når du først lukker op for sluserne, så er det med ’fuld skrue’. Det kan blive lidt for meget af det gode, så hold evt. lidt igen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Økonomien er i fokus, så pas på budgettet og brug ikke for mange penge lige nu. Der skal nok blive brug for dem på et senere tidspunkt. Men det skal nok gå.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er åben og mere følelsesladet end normalt. Dog formår du at holde fornuftens fane højt, og det er godt, da de følelsesmæssige svingninger ellers kan drille.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har brug for alenetid, hvor du kan fantasere og meditere eller være i naturen en stor del af dagen. Dette er vigtigt, da du er ekstra modtagelig for indtryk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Dagen er velegnet til gruppeaktiviteter og andre fællesskaber, men på grund af krisen skal det foregå enten over de sociale medier, telefonisk eller på e-mail.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren