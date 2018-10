Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har sat et projekt i gang for 14 dage siden, som nu kræver, at du følger op på løse ender. Hold tungen lige i munden, for du skal koncentrere dig.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion/Stenbuk

Tyren

Konsekvensen af en aftale, der vedrører penge, er i fokus i dag. Meld ud, at du har brug for en tænkepause. Du er ikke forpligtet over evne. Husk det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

Analyser dine følelser nøje. Du kan ændre din livssituation ved at ændre din måde at tænke på. Du kan se frem til en dybtgående forandring af dig selv!

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Der sker noget under overfladen. Vær ikke bange for at mærke efter. Du ved, hvem du er, men du har brug for at give udtryk for det overfor andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

Løven

I dag har du selv brug for at sætte dagsordenen, men det kan føre til en tilspidset situation sidst på formiddagen. Lad ikke følelserne styre dine beslutninger.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Hold dig en anelse tilbage på arbejdspladsen. Du er ret så ærgerrig, men du kan ikke forvente den samme præstation af andre. Pas dine egne ting.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du har muligvis indgået en aftale, som du nu er blevet usikker på og fortryder. Meld ud, hvis du har fået kolde fødder. Der kommer intet godt ud af at vente.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Du har svært ved at komme igennem med din synsvinkel. På den ene side skal du gå på kompromis. På den anden side skal du kunne se dig selv i øjnene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

I dag har du behov for fri selvudfoldelse i naturen eller mentalt. Desværre er der opgaver, du ikke kan løbe fra. Tag imod den hjælp, andre giver dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Du er træt, men din disciplin holder dig i gang. Det står godt til med kærligheden, så tag og flirt eller find ro hos partneren. Der er også en dag i morgen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vandbæreren

Ret søgelyset mod den eller det, der kan give dig udvikling, for det er den slags, du vil huske. Romantikken er i højsædet, og du har energi til det hele.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fisken

Tag ikke en afvisning personligt. Du har meget at give, men du får mest ud at skabe noget på egen hånd. Ryd op i gemmerne, og udforsk verden.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder