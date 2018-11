Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du får meget gennemført i dag, men du er på kollisionskurs med dem, der mener, de ved bedre, og som måske er dine overordnede. Hold hellere lav profil.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Du ved, hvad det handler om, så du er ikke i tvivl om, hvordan du skal reagere i situationen. Du agerer som mægler, fordi andre kan have tillid til dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

Der er gang i dit kærlighedsliv. Smed, mens jernet er varmt, og lysten stadig er der. Du har mange bolde i luften. Koncentrer dig helst om en enkelt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Du opsøger selskabelighed, hvad enten det drejer sig om familie eller gamle venner. Du oplever, at en kompliment løfter dig flere meter op i luften.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du er i spenderehjørnet, men en god investering kan komme tifold igen. Vær generøs overfor dine venner, og stol på, at du er i harmoni med universet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du slås med det, som ikke er umiddelbart synligt. Du fornemmer, at noget er under opsejling, og det kan blive til din fordel, med mindre du overfortolker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du er tæt på at komme i mål, så kollaps ikke, før du er kommet over stregen. Det er vigtigt at holde ud, også selv om det her og nu synes nyttesløst.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Du skal pleje dit netværk i dag, hvad enten der er tale om partneren, en særdeles god ven eller en nabo. En gammel bekendt dukker op ud af det blå.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Hold fast i dit indre jeg. Du kæmper for en sag og overvejer, om du skal gå på et kompromis for at få noget igennem. Mærk efter, om det er det hele værd.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du lægger energi i at være det, som andre har brug for. I dag sætter du en grænse og kræver den opmærksomhed, som du med rette kan forlange at få.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du har fuld fart på ud i verden i dag. Du har brug for at mærke dig selv og være i kontakt med mennesker og natur. Giv dig selv lov til at være skør.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

Fisken

Gå dit liv efter i sømmene. Er du på ret kurs, og er du det rigtige sted i forhold til andre og i forhold til den person, som du selv ønsker at udvikle dig til.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vandbærer