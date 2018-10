Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Tænk nyt! Brug dine idéer på innovation. Du skal sætte en pris på dig selv. Du skal afgøre, hvor meget du er værd og sørge for at andre påskønner det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Kræv, at andre lytter til dig. Du har så travlt med at være nærværende, når det gælder de andre, at du glemmer, at også du har behov for at blive set og hørt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

Tvillingen

Du graver dybt ned under overfladen. Du gider ikke det tilfældige eller det ligegyldige. Du kan opsøge en person, som kan lære dig noget meget afgørende.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen



Du kan komme til at indtage mere end nødvendigt i et forsøg på at kompensere for noget, der ikke fungerer dit liv. Grib fat om nældens rod, så ordner alt sig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du funderer over meningen med livet lige nu. Du har masser af overskud, så du kan tillade dig at være egoistisk. Læs en god bog, der sætter dit liv i perspektiv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du har brug for romantik og bekræftelse, men der er også fokus på karriere. Du vil opnå anerkendelse for noget, du har slidt for. Promover dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve

Vægten

Du ligger underdrejet her og nu. Der er ikke overskud til så meget. Men det betyder, at du til gengæld kan fundere over, hvad der virkelig betyder noget for dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

Skorpionen

Du er god til at få andre til at spille sammen her og nu. Derfor kan du med fordel tage nogle fredsinitiativer. Sørg også for at forbedre dit kærlighedsliv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

Skytten

Der er amoriner i luften. Du kan ikke lade være med at forelske dig. Du kaster dig ud i nye oplevelser. Du kan også med fordel dyrke natur, kunst og musik.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du er måske lettere oprevet, men det er kun en overgang, så du kommer hurtigt videre. Du behøver ikke være målrettet. Du har derimod brug for at drømme.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Brænd ikke dit lys i begge ender. Du er ret så målrettet og tør ikke slippe tøjlerne, men du kommer alligevel i mål, også selv om du tager den med ro.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Fisken

Du knokler og har energien til at gennemføre dine projekter, ikke mindst i et kreativt samspil med andre. Dyrk også kærligheden. Den har gode vilkår.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk